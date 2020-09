17:50 Uhr

In bestechender Frühform

Sportkegeln: Schretzheims Zweitliga-Damen siegen gegen den Namensvetter Schrezheim mit Bahnrekord. Eine Starterin knackt sogar die 600er-Marke.

Von Helmut Frank

Die Zweitliga-Keglerinnen des BC Schretzheim sorgen bereits zum Saisonstart für Furore. Gab es am ersten Spieltag in Burgberg neben einem klaren Erfolg gleich zwei neue Rekorde, so legten die Kleeblättlerinnen nun auf eigenen Bahnen nochmals nach. Mit einem 7:1-Sieg und neuem Bahnrekord (3350 Kegel) ließen sie dem württembergischen Nachbarn und Namenvetter KC Schrezheim keine Chance.

Enge Partien zu Beginn

Der BCS nahm gleich zu Beginn der Begegnung das Heft in die Hand. Monika Kopp und Simone Perzl holten – wenn auch denkbar knapp – die ersten beiden Mannschaftspunkte und ein leichtes Holzplus von 15. Doch die Mittelpaarung dominierte dann klar das Geschehen. Christina Bischof und die zurzeit in Hochform spielende Jennifer Hollet legten dann den Grundstein zum Erfolg. Die Führung war schon auf 4:0-Mannschaftspunkte und stattlichen 100 Kegeln angewachsen. In der Schlusspaarung lieferten sich beide Teams dann nochmals hochklassige und packende Duelle. Nicole Weitmann-Griesinger wehrte sich tapfer gegen die groß auftrumpfende Daniela Weber (587), musste aber den Ehrenpunkt der Gäste zulassen. Marion Frey war auf ihren Heimbahnen in ihrem Element. In ihrer unnachahmlichen Art spielte sie mit 604 Kegeln den Partiebestwert.

Eine Herausforderung steht an

Der BC Schretzheim zeigte wiederum eine beeindruckende Mannschaftsleistung und führt derzeit alleine mit 4:0-Punkten die Tabelle an. Doch dies ist nur eine Momentaufnahme. Das nächste Auswärtsspiel gegen die heimstarke Mannschaft in Gaisbach wird eine große Herausforderung. Selbstvertrauen gibt jedoch, dass die beiden ersten Siege überzeugend unter Dach und Fach gespielt sind.

