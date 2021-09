Mitglieder halten dem BSC Unterglauheim die Treue

Trotz reduzierten Programms wegen Corona gibt es kaum Austritte aus dem Verein

Die Mitglieder des BSC Unterglauheim kamen zur diesjährigen Generalversammlung vor dem Sportheim in Unterglauheim zusammen. Erster Vorsitzender Thomas Häußler konnte auch den Zweiten Bürgermeister der Gemeinde Blindheim, Jochen Goder, einige Gemeinderäte und Ehrenmitglieder willkommen heißen. In seinem Jahresbericht gab Häußler einen Überblick über das Vereinsleben in den Jahren 2019 und 2020, das – Pandemie bedingt – seit März 2020 fast vollständig zum Erliegen gekommen sei.

Gerade Sportvereine hätten durch die aktuellen Vorgaben es nochmals schwieriger, dass man diese Regelungen nur mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern umsetzen könne. In diesem Zuge freute sich Häußler darüber, dass die Mitglieder dem BSC Unterglauheim auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue halten und der Verein von großen Austrittswellen bisher verschont blieb. Häußler hofft, dass nun die schwierigste Phase hinter dem Verein liege und die Aktivitäten wieder aufgenommen werden können.

Für die Abteilung Fußball gab Tobias Oberholzner einen Überblick über das abgelaufene Sportjahr, das besonders durch den Abbruch der Saison gekennzeichnet war. Der kommissarische Jugendleiter Florian Faul berichtet von einer stetig wachsenden Zahl an Jugendlichen, die zum Verein hinzukommen und so auch auf lange Sicht eine Perspektive für den Fußball in Unterglauheim bieten. Im Bericht der Abteilung Tennis freute sich Abteilungsleiterin Angela Spiller besonders über den Aufstieg der Damenmannschaft in die Bezirksklasse I, der höchsten Liga in Schwaben. Kassierer Josef Scherer wurde nach dem Vortragen des Kassenberichtes und dem Bericht der Kassenprüfer durch Jochen Goder, ebenso wie der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

Die unter der Leitung von Goder durchgeführten Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Erster Vorsitzender Thomas Häußler, Zweiter Vorsitzender Martin Mayer, Kassierer Thomas Gerstmeier, Schriftführerin Daniela Oberholzner, Abteilungsleiter Fußball Tobias Oberholzner, stellvertretender Abteilungsleiter Thomas Seidenschnur, Jugendleiter Florian Faul, Abteilungsleiterin Tennis Angela Spiller. Als Beiräte ergänzen den Vorstand: Marina Schäferling, Julia Zengerle, Robert Ahle, Markus Zengerle, Kevin Miller, Tobias Kolar, Manuel Mayer und Manuel Nowak. Als Kassenprüfer wurden erneut Benjamin Dannemann und Jochen Goder bestätigt.

Als Dank und Anerkennung für sein jahrzehntelanges Wirken auf verschiedenen Positionen beim BSC Unterglauheim wurde der bisherige Kassierer Josef Scherer vom Vorsitzenden Häußler mit einem Präsentkorb verabschiedet. Im weiteren Verlauf der Tagesordnung hatten die Mitglieder darüber zu entscheiden, ob der BSC Unterglauheim die Planungen für die Umrüstung des Flutlichtes am Trainingsplatz auf LED Technik vorantreibt. Nach Vorstellung des Konzeptes durch Häußler stimmten die Mitglieder geschlossen zu, die Planungen weiter zu verfolgen. In einem ersten Schritt sollen nun die Zuschussmöglichkeiten und die Finanzierung der Anlage geklärt werden. (pm)