Auch während Corona dem Verein treu

Die Mitgliederzahl des SSV Steinheim ist nur gering gesunken

Bei der Jahreshauptversammlung des SSV Steinheim berichtet Vorsitzender Max Kommer, „dass die Mitglieder erfreulicherweise auch während der Corona-Beschränkungen dem Verein die Treue hielten“. Aktuell zählt der SSV 414 Angehörige, die Gesamtzahl sei nur gering gesunken.

Schriftführer Gerhard Korschinsky referierte kurz über die Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres. Veranstaltungen wurden nicht durchgeführt, dafür aber neben verschiedenen anderen Arbeiten die Kegelbahn und der Tennisplatz saniert. Kassenwartin Petra Mayr informierte über ein positives Finanzergebnis im Geschäftsjahr 2020.

Die Abteilung Turnen berichtete, dass nach den Ferien wieder alle regelmäßigen Übungsstunden stattfinden. Die älteren Fußball-Jugendmannschaften aus der gut funktionierenden Spielgemeinschaft mit Donaualtheim und Schretzheim litten unter den Corona-Beschränkungen. Es konnten nur wenige Spiele durchgeführt werden. Die D1- und D2-Jugendteams wurden im Herbst Meister ihrer Klassen.

Bernhard Strasser berichtete über die Saison 19/21 der Seniorenfußballer. In der Vorrunde 2019 belegte die erste Mannschaft den dritten Platz. Im Herbst 2020 wurde in fünf souveränen Spielen ein Rückstand von sieben Punkten aufgeholt, bevor man sich als Erster in die nächste Zwangspause verabschiedete. Im Mai erfolgte dann der Saisonabbruch samt Meisterschaft und Aufstieg am grünen Tisch.

Oberbürgermeister Frank Kunz gratulierte zur Meisterschaft mit der Hoffnung, dass nach den nicht einfachen eineinhalb Jahren ab der neuen Saison wieder ein Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser wies auf die Sonderförderung für den Sportstättenbau sowie die zahlreichen Hilfsangebote des BLSV hin. Aktuell stehe für alle Ehrenamtlichen viel Arbeit an, da während der Pandemie zwei Jahrgänge weggefallen sind, die erst wieder für den Sport gewonnen werden müssten. Zu Beginn hatte Klinger auch die Steinheimer Stadträte Hermann Balletshofer und Jochen Hihler sowie den Ehrenvorsitzenden Franz Graf begrüßt.

Auch einige Neuwahlen standen an. Zu gleichberechtigten Zweiten Vorsitzenden wurden Thomas Husser und Patrick Biber gewählt, Petra Mayr bleibt Kassenwartin, die neuen Beisitzer sind Stefan Eggenmüller, Jan Friese und Max Kommer.

In einer externen Prüfung wurde festgestellt, dass zwei Flutlichtmasten heuer und die restlichen vier in den nächsten Jahren ausgetauscht werden müssen. Um Kosten zu sparen, werden alle gleichzeitig ersetzt. Aktuell werden LED-Flutlichtanlagen gesondert gefördert, deswegen wird auch in Steinheim künftig auf die energiesparende Technik gesetzt. Eine neue Schließanlage wird ebenso angeschafft, die Zugangsberechtigungen können künftig einfach elektronisch gesteuert werden.

Vor den anstehenden Ehrungen bedankte sich Vorsitzender Bernd Klinger bei allen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern des SSV.

25 Jahre Mitgliedschaft: Peter Anzenhofer, Ulrich Dollinger, Christian Graf, Bernhard Kummer, Gisela Stadler, Peter Schmidt, Rosmarie Glaser; 50 Jahre Mitgliedschaft: Hermann Kästle, Franz Knaus, Richard Mayrshofer, Josef Rieß. Zu Ehrenmitgliedern sind für besondere Verdienste im Verein ernannt: Josef Gellner, Konrad Graf, Dora Korschinsky, Annemarie Seiler, Erika Seiler, Rita Sporer, Josef Weißenburger, Reinhard Schmidt.

Harald Zacher wünschte, die Anschaffung einer Ladestation für Elektroautos zu prüfen, und übergab dem Vorstand vorbereitete Unterlagen. Max Kommer präsentierte der Versammlung die aktuell „offenen Stellen“ für ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein. Patrick Biber stellte den aktuellen Stand zum Tennisbetrieb vor, Ende Juli findet ein kleines Tennisturnier statt. Abschließend erwähnte Klinger das noch rege diskutierte Thema „Pächter fürs Sportheim“. Zieltermin für die Wiedereröffnung ist der 1. September, möglicherweise früher.