Es war viel los bei den Bognern

Höchstädter Schützenverein ehrt langjährige Mitglieder

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Generalversammlung der Jahre 2020 und 2021 bei den Bogenschützen SV 1820 Höchstädt auf einen Termin zusammengelegt. Nach der Begrüßung durch Ersten Schützenmeister Tobias Riedinger berichtete der Schriftführer von den Ereignisse der vergangene beiden Jahre.

Hier wurde unter anderem die Teilnahme von den Bogenschützinnen und -schützen an der deutschen Meisterschaft des DBSV hervorgehoben. Roland Bertram, Leonhard Mayr, Irina Stach, Wilfried Tiefenbach, Maria Bolten und Werner Bolten waren dabei.

Ein weiterer Höhepunkt war die Sportlerehrung der Stadt Höchstädt im Februar 2020, bei der Maria Bolten geehrt wurde und sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte. Auch wurde an die Eröffnung bzw. Übergabe der neuen elektronischen Schießanlage im September 2020 erinnert. Am 31. Juli 2021 durften sich gleich vier Mitglieder der Sparte Bogensport bei der Landesmeisterschaft des BVBA in Rögling beweisen. Auch hier gab es drei erste Plätze durch Maria Bolten, Werner Bolten und Leonhard Mayr sowie einen zweiten Platz durch Roland Bertram.

Für die deutsche Meisterschaft der Luftgewehrschützen am 30. August 2021 in München waren Heinz Reichert und Albert Hergöth qualifiziert. Letzterer musste seine Teilnahme aus beruflichen Gründen absagen. Heinz Reichert sicherte sich einen guten 73. Platz. Den Schlusspunkt im Jahre 2021 setzte die Gaumeisterschaft der Bogenschützen am 24. Oktober in Höchstädt. Hieran nahmen Teilnehmer aus Aislingen, Gundelfingen, Ellerbach, Diemantstein-Warnhofen und des Gastgebers Höchstädt teil.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Maria und Werner Bolten sowie Leonhard Mayr geehrt. Für seine 40-jährige Mitgliedschaft wurde Albert Hergöth ausgezeichnet. (pm)