Johannes Anzenhofer im Amt bestätigt

Steinheimer Schützen blicken auf die schwierige Corona-Zeit zurück

Die Zimmerstutzengesellschaft Steinheim bilanzierte bei ihrer Hauptversammlung ein, wegen der Corona-Pandemie, schwieriges Vereinsjahr. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Johannes Anzenhofer schilderte Kassenwart Hermann Baumann die finanzielle Situation. Auf die Geschehnisse der vergangenen 18 Monate, vor allem die Renovierungsarbeiten des Vereinsheims, sowie die selten möglichen sportlichen Ereignisse blickten Schriftführerin Sonja Singer und Sportleiter Günther Singer in ihren Berichten zurück.

Die anstehenden Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Johannes Anzenhofer, Zweiter Vorsitzender Stefan Gufler, Kassenwart Hermann Baumann, Zweiter Kassenwart Maximilian Wagner, Sportleiter Günther Singer, Schriftführerin Sonja Singer, Beisitzer Wilfriede Anzenhofer, Ursula Kohler, Josef Beck, Marian Kohler, Jonas Lachenmayr, Michael Mayerle, Kassenprüfer Rainer Schindler, Max Bihler. Aus der bisherigen Vereinsführung hat Beisitzer Hermann Burggraf sein Amt niedergelegt.

In der Terminvorschau wurde auf die Wiederaufnahme des Schießbetriebs zum Monatswechsel und den Beginn der Rundenwettkämpfe im Oktober hingewiesen. Johannes Anzenhofer bedankte sich bei allen, die der ZSG auch in schwierigeren Zeiten zur Seite stehen, den Faschingsfreunden Steinheim als Pächter des Schützenheims, allen Amtsträgern, Helfern und Gönnern des Vereins.

Im Anschluss an die Jahresversammlung fand die Proklamation des Königsschießens statt. Die Könige wurden diesmal aus nur fünf geschossenen Serien pro Teilnehmer an zwei Schießabenden ermittelt. Den besten Tiefschuss bei den Jungschützen erzielte Fabian Singer (31,7-Teiler). In der Schützenklasse haben Johannes Anzenhofer (17,1) und bei den Auflageschützen Wilfriede Anzenhofer (20,2) am ehesten ins Schwarze getroffen.