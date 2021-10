Nichts läuft aus dem Ruder

Der Lauinger RSC ist trotz „Corona“ wohlauf – Zuwachs bei der Jugend

Nach fast zwei Jahren Zwangspause konnte beim Lauinger Ruder- und Surfclub jetzt wieder eine Mitgliederversammlung abgehalten werden – mit 40 Mitgliedern im Clubheim an der Segrépromenade. In seinem (Zwei-)Jahresrückblick berichtete Vorsitzender Alfred Schuster auch Erfreuliches, selbst wenn die vergangenen Monate von der Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen für den Vereinssport überschattet waren. Im Jahr 2019 waren die nennenswerten Ereignisse die Teilnahme an der Aktion Herzblatt der Stadt Lauingen, die Drachenbootregatta, die Bootstaufe des neuen Jugendzweiers und schließlich das „Mohrenrennen“ (interne Vereinsmeisterschaft). Das Jahr 2020 begann mit der Teilnahme an der „WIR“ in Dillingen, an der sich der Verein erstmals beteiligte.

Mit Auftauchen von Corona im März 2020 kam das Vereinsleben zum Erliegen, alle geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden, darunter auch das inzwischen weithin bekannte Drachenbootrennen. Erst Mitte Mai erfolgte dann wieder die Ruder-Freigabe unter Auflagen im Einer und Zweier. Langsam war es in der Folge möglich, fast den normalen Ruderbetrieb aufzunehmen. Schuster: „Während andere Vereine noch geschlossen waren, durften wir wenigstens wieder auf Wasser.“

Die größte Herausforderung für den Vorstand war und ist es, einen Hygieneplan aufzustellen, zumal sich die Vorgaben der Behörden und Verbände fast wöchentlich ändern. Dennoch sei es dem LRSC gelungen, gut über die Runden zu kommen. Die Mitglieder hätten dem Verein die Treue gehalten.

Julia Gögelein (Vorsitzende Verwaltung) berichtete von der herausfordernden Umstellung der gesamten Vereinsverwaltung auf ein digitales System. Dabei wurden auch einige Fehler entdeckt, die aufgearbeitet werden konnten. Momentan hat der LRSC 170 Mitglieder – mit der erfreulichen Tendenz nach oben. „Finanzchefin“ Andrea Zimmermann Wagner konnte von einem ausgeglichenen Haushalt berichten. Weil keine Regatten stattfanden, waren die Ausgaben nicht so hoch wie in normalen Jahren.

Für die Abteilung Rudern gab der Sportvorsitzende Konrad Fischbach einen Überblick. Trotz Corona wurden im Jahr 2020 insgesamt 27.776 Kilometer gerudert. Sehr erfreulich sei jedoch der große Zuwachs im Bereich der Jugend (zehn Neumitglieder in diesem Jahr). Dies bestätige den Vereinskurs, in den Nachwuchs zu investieren. So ist es ein Anliegen des Jugendtrainers Markus Prinz, auch neue Boote speziell für die Jugend anzuschaffen. Der Beirat hat auch schon für die Anschaffung von drei Jugend-Einern grünes Licht gegeben.

Jugendvorsitzender Elias Wasner berichtete über die wenigen Wettbewerbe im Jugendbereich. Das Online-Hometraining auf dem Ruderergometer fand großen Anklang. Beim Ergo-Cup in Starnberg erreichte Ferdinand Glas den siebten Platz, Luisa Müller wurde Sechste.

Die Ehrung der Jubilare und verdienten Mitglieder war der letzte Tagesordnungspunkt:

25 Jahre Mitglied: Cornelia Schneider, Antja Bauer, Leonhard Menz, Markus Heigl, Christl Roth-Hille, Johann Traub; 40 Jahre: Bettina Janosch-Nagler; 50 Jahre: Wilhelm Konrad, Dorit Schröter-Ott, Bernhard Gruber, Albert Pröller, Adalbert Brinz; 55 Jahre: Engelbert Kigele; 60 Jahre: Karl-Heinz (Charlie) Beck

Der Verein würdigte für besonderes Engagement bei der Jugendarbeit und Ruderausbildung Jürgen Mack, Konrad Fischbach und Markus Prinz. Eine besondere Ehrung stand zum Schluss der Veranstaltung an. Einstimmig wurde Kurt Fischer zum Ehrenmitglied ernannt. Er hat den Verein mitgeprägt und gefördert. Viele Einrichtungen des LRSC, etwa die Bootshalle III oder die Treppe am Donau-Rudersteg, sind unter seiner Regie entstanden. Nebenbei hat sich Kurt Fischer auch noch um die Ausbildung der Jugend gekümmert. Er ist heute noch ein Vorbild für die Vereinsmitglieder und bei jedem Wetter mit seinem Einer „Lauingen“ regelmäßig auf der Donau anzutreffen – sogar bei Minusgraden sitzt er mit „80 plus“ noch barfuß im Boot. (lrsc)