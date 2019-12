17:27 Uhr

Jubiläum: 40 Jahre Sportabzeichen in Dillingen

Seit 40 Jahren wird in Dillingen das Sportabzeichen verliehen. Auf dem Bild: (hinten von links) Konrad Gallenmüller (33 Wiederholungen), Vertreter des OB Walter Fuchsluger, OB Frank Kunz, BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser, Hermann Balletshofer, Sportreferent der Stadt, Sportabzeichenprüfer Erich Höppner und Friedrich Maier (32) sowie Helmut Weiß (1). Vorne von links: Stadtrat Thomas Demel, Sportabzeichenprüferin Marianne Strasser, Birgit Hihler (1), Elisabeth Schneider (20), Magdalena Huwer (35) und Sportabzeichenreferentin Christine Sextl (32).

Seit vier Jahrzehnten wird in der Großen Kreisstadt das Abzeichen verliehen. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr ist ein Minus zu verzeichnen.

Mit den herzlichsten Glückwünschen für alle, die dieses Jahr das Sportabzeichen abgelegt hatten, sowie dem Dank an alle Ehrenamtlichen, die seit 40 Jahren in Dillingen die Abnahme und das Training organisieren, hob Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz die Bedeutung des Sportabzeichens hervor. Er gratulierte wie auch die BLSV-Kreisreferentin Christine Sextl im voll besetzten Collegsaal allen anwesenden Sportlern zu ihrer Auszeichnung.

Am Anfang weit über 100 abgelegte Sportabzeichen

In seiner Rede blickte der BLSV-Kreisvorsitzende und Sportabzeichenprüfer Alfons Strasser laut Pressemitteilung auf nunmehr vier Jahrzehnte zurück, schilderte die Anfangsjahre mit weit über 100 abgelegten Sportabzeichen, wies auf die ständigen Veränderungen bei den Anforderungen zum Sportabzeichen und hier besonders im Jahr 2012 hin, ging auf das Schulsportabzeichen und die bayernweit fehlenden Sponsoren ein, dankte allen aktiven Prüfern und besonders den ehemaligen Prüfern Toni Hartmann, Josef Schuh und Max Schädlich und freute sich über die stete Unterstützung seitens der Stadt für die Überlassung der Sportanlagen ebenso wie für die jährliche Sportabzeichenverleihung im Collegsaal.

Auf dem Bild sind Kinder und Jugendliche zu sehen, die das erste Mal oder zum wiederholten Mal das Sportabzeichen abgelegt hatten. Hinten links OB Frank Kunz und Kreisvorsitzender Alfons Strasser (hinten rechts).

Zwei österreichische Turn- und Sportabzeichen

Mit 88 abgelegten Sportabzeichen, 59 Kinder und 29 Erwachsene, konnte er leider ein Minus von 16 Sportabzeichen zum Vorjahr vermelden. Außerdem wurden noch zwei österreichische Turn- und Sportabzeichen sowie vier Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung durch Gabriele Suckut verliehen.

Mit dem 1984 vom damaligen Sportreferenten der Stadt Dillingen Konrad Gallenmüller, der in diesem Jahr zum 33. Mal das Sportabzeichen abgelegt hatte, verwendeten Sprichwort: „An dem Tag, an dem du Sport treibst, wirst du nicht älter“, warb Alfons Strasser für eine verstärkte Teilnahme beim Sportabzeichen 2020 in der Stadt. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung gestaltete gekonnt die Musikgruppe der Familie Launer. (pm)

