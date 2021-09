In allen Belangen dominiert der FCG

8:0-Sieg im Bayernliga-Derby

Derbystimmung kam erst gar nicht auf. Schon nach knapp 20 Minuten war das Saisonauftaktspiel in der C-Junioren-Bayernliga Südwest so gut wie entschieden, am Ende gewannen die Nachwuchskicker des FC Gundelfingen gegen den Aufsteiger FC Lauingen mit 8:0 (4:0).

„Das Ergebnis zeigt, dass am Nachwuchsleistungszentrum wirklich gute Arbeit geleistet wird. Wir waren allen vorherigen Unkenrufen zum Trotz spielerisch, läuferisch und taktisch deutlich überlegen“, lobte FCG-Coach Armin Resselberger seine Schützlinge, die durch Treffer von Nataniel Panitz (5./21.) und Damian Abt (17./18.) schon vor der Pause klar in Führung lagen.

Nach dem Wechsel hatten die Mohrenstädter ihre beste Phase, FCG-Torhüter Hannes Flemisch bekam aber selbst da keinen einzigen gefährlichen Ball aufs Tor.

Während sein Gegenüber Luca Mahler ein ums andere Mal vergeblich versuchte, die Grün-Weißen zu stoppen. Immer wieder tauchten FCG-Spieler frei vor ihm auf. Tim Otto (46.), Fabian Rothermel (47.) sowie Kapitän Agan Neziri (55./70.+1) schraubten das Resultat auf 8:0. (wab)

FC Gundelfingen: Flemisch; Schmiederer (57. Yavuz), Eser, Panitz, Häußler (54. Simmendinger), Fanselow (43. Hoffmann), Abt, Winkler, Neziri, Rothermel (48. Reß), Otto (62. Allegro); FC Lauingen: Mahler; Bobocel (60. Rutkowski), Polat (57. Hohenstatter), Wagner, Knop, Nasseri (48. Hörmann), Schweizer, L. Widmaier (20. Gashi), N. Widmaier, Eberhard, Leder