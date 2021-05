Jetzt anmelden zur Sichtung

Stützpunkt Gundelfingen bietet zwei Termine an

Nach der Umstrukturierung des BFV-Talentsichtungstages lädt der DFB-Stützpunkt Gundelfingen alle talentierten Kicker des Jahrgangs 2010 für die diesjährige Grundsichtung ein. Zwei Termine werden unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen angeboten. Zur Auswahl stehen die Montage 31. Mai und 7. Juni (jeweils ab 17 Uhr).

Stützpunkt-Leiter Stefan Werner: „Wir wollen trotz der aktuellen Situation den Top-Talenten und Vereinen der Region gerecht werden und bieten die Sichtung in Eigenregie an.“ Seit 2011 trainieren begabte Nachwuchskicker der Region im Rahmen des DFB-Förderprogramms in Gundelfingen. Als Nachfolger des Stützpunkts in Dillingen gab der damalige DFB-Stützpunktkoordinator Thomas Roy der Gärtnerstadt damals den Zuschlag.

An einem DFB-Stützpunkt ausgebildet zu werden, heißt konkret, dass talentierte Spielerinnen und Spieler ab dem Altersbereich U11 einmal pro Woche zusätzlich zum Vereinstraining eine Trainingseinheit auf hohem Niveau absolvieren können. Dabei werden rund 60 Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren gefördert. Die Einladung in den DFB-Stützpunkt ist der erste Schritt nach oben. Von dort schaffen es die talentiertesten Jungkicker zu den Lehrgängen des Bayerischen Fußball-Verbands in der Sportschule Oberhaching oder gar zu Sichtungsturnieren des DFB, um sich den Trainern der Junioren-Nationalmannschaft zu präsentieren.

Trainer oder Eltern müssen ihre Kinder vorab bei Stützpunkt-Trainer Peter Stegner unter der Telefonnummer 0173/6972703 oder per E-Mail an peterstegner@gmx.de anmelden. (PST)