25.10.2020

Kampflose Siege verschaffen keine echte Befriedigung

TV Dillingen: Der Verbandsoberligist stand in dieser Saison noch nicht oft aktiv an den Platten.

Von Fabian Wittke

Die neue Tischtennissaison 2020/21 ist seit Ende September am Laufen. Bis dato gab es aus Sicht des TV Dillingen aber wenig zu berichten. Für die Verbandsoberligisten um Kapitän Uli Foag standen vier Spiele auf dem Plan. Allerdings traten zwei Gegner nicht in der Landkreisstadt an. TSV Deggendorf, der mit vier tschechischen Spitzenspielern gespickt ist, konnte auf diese Akteure wegen Corona nicht zurückgreifen. Ingolstadt II plagten ebenfalls Personalsorgen. Beide Spiele wurden kampflos für den TVD gewertet. In Rosenheim und Kolbermoor wurde verloren.

Dillinger "Dritte" fünfmal siegreich

„Große Freude bricht nicht aus. Wir hätten es gerne an den Platten entschieden“, sagte TVD-Spieler Matthias Jörg. Die zweite Herrenmannschaft überzeugte in den ersten Partien der Verbandsliga zwar durch gute Leistungen, allerdings reichte es zu keinem Punkt. Als Aufsteiger steht der Klassenerhalt als oberstes Ziel. Besser machte es bisher die „Dritte“ mit fünf Erfolgen in fünf Spielen. Sie ist Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Die weiteren Mannschaften starteten ausgeglichen in die „Corona-Saison“, mit Ausnahme der Herren IX, die nur eine Partie verloren haben.

Einen schweren Stand haben die Damen I in der Verbandsliga. In den ersten drei Spielen hagelte es Niederlagen – allerdings gegen starke Mannschaften wie den FC Bayern München. Der erste Sieg ist aber nun auch in trockenen Tüchern. Die zweite Damenmannschaft hat in der Bezirksklasse-A 4:2-Punkte. Die neu formierten Damen III haben zurückgezogen.

Nachdem in der vergangenen Saison einige Jugendliche zu den Erwachsenen stießen, gilt es für die aufgerückten Spieler Erfahrung und Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln. Die ersten Siege konnten bereits verbucht werden.

