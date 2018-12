04.12.2018

Karo lässt es gegen Ende krachen Lokalsport

Sieg und Niederlage für die Wertinger Teams in Königsbrunn

Ein wichtiger Auswärtserfolg gelang den Wertinger BOL-Handballerinnen in Königsbrunn. In einem engen Spiel setzten sie sich knapp mit 28:26 durch und festigten damit den dritten Tabellenplatz. Zu Beginn war noch die Verunsicherung aus dem Spiel gegen Leipheim festzustellen. Zudem galt es, den Ausfall von Annika Petersen zu verkraften. Torhüterin Lisa Stumpf war es zu verdanken, dass man nur mit einem Tor Rückstand in die Kabine ging. Trainer Michael Stumpf redete seinen Spielerinnen dort ins Gewissen. Diese zeigten im zweiten Abschnitt eine komplett andere Vorstellung und gingen in der 36. Minute mit 16:14 in Führung. Die starke Verena Kühnel wurde auf der Außenposition von Lena Kretzschmar immer wieder in Szene gesetzt und verwandelte eiskalt. Zwar wendeten die Gastgeberinnen Mitte der zweiten Halbzeit das Blatt nochmals kurzzeitig, hielten dann aber dem Willen und der Leidenschaft der Wertingerinnen nicht mehr stand. Routinier Karoline Sailer sorgte in dieser entscheidenden Spielphase mit vier Treffern für den hart erkämpften Auswärtssieg.

Spielfilm: 3:3, 7:6, 10:9 – 14:16, 21:19, 21:22, 23:27 26:28

TSV Wertingen: Lisa Stumpf, Miri Wenninger, Andrea Gump (3 Tore), Verena Scherer (7), Katrin Gundel (1), Karo Sailer (6/1 Siebenmeter), Mareike Hack (1/1), Carina Schimmer (4), Lena Kretzschmar (6/1), Sarah Hieber

Unerfreulicher verlief dagegen die Bezirksliga-Partie der Wertinger Herren, die ebenfalls in Königsbrunn antraten. Gegen einen hoch motivierten Gegner konnten die Zusamstädter lediglich in den ersten 20 Minuten mithalten und verloren am Ende deutlich mit 23:33. Neben den Ausfällen von Simon Heidbüchel und Julian Hofbaur konnte auch Kapitän Fabian Munz krankheitsbedingt nur phasenweise mitwirken, was den TSV-Angriffsfluss vor allem in der zweiten Hälfte ins Stocken geraten ließ. Die Königsbrunner hingegen wussten ihre Chancen zu nutzen und brachten dabei immer wieder den wurfgewaltigen Rückraum ins Spiel. Bereits nach 45 Minuten war die Begegnung zugunsten der Gastgeber entschieden. Angestachelt vom Heimpublikum, das keine Gelegenheit ausließ, die Wertinger Spieler und die Schiedsrichter verbal anzugreifen, kämpften die Gastgeber bis zum Abpfiff aggressiv um jeden Ball und scheuten keinen Zweikampf. Am Ende war Wertingens Coach Andreas Seitz froh, dass sich bis auf Michael Gump, der eine Platzwunde davontrug, kein weiterer seiner Spieler verletzte. Auch mit der Leistung seiner Mannen, im Speziellen von Basti Bohatsch, der von außen fünfmal erfolgreich war, war er einverstanden und hofft am Wochenende im Heimspiel gegen Augsburg 1871 auf „Zählbares“. (MIGA/ANSE)

Spielfilm: 4:6, 10:9, 17:13 – 21:17, 25:19, 33:23

TSV Wertingen: Matthias Bestle, Pascal Grande, Bastian Bohatsch (5), Michael Gump (4) Fabian Munz (2), Maximilian Reiner (2), Manuel Reitenauer (2), Matthias Reitenauer (5/3), Niels Schanze, Andreas Seitz, Laurin Thierauf (3)

