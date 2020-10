vor 32 Min.

Kein Gewinner beim Aschberg-Duell in Weisingen

Kreisklasse West II: Ziertheim stellt Tabellenführer TG Lauingen ein Bein. Landshausen wollte mehr als das Remis, Haunsheim macht das halbe Dutzend voll.

Landshausen – Rettenbach 1:1

Nach der Abfuhr vergangene Woche bei KK-West-Spitzenreiter TG Lauingen wollten die Eintracht-Fußballer gegen Rettenbach unbedingt einen Dreier. Trainer Gerhard Mayer setzte auf Offensive – und schon nach elf Minuten gelang Timo Streifeneder das 1:0. Ein Elfmetertor des Gegners führte schließlich zur Punkteteilung. (dz)

Ziertheim-D. – TG Lauingen 2:1

Der Gastgeber setzt seinen positiven Trend fort und ist seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ungeschlagen. Auch der Tabellenführer aus Lauingen musste wieder ohne Punkte abreisen. Zu Beginn der Partie zeigten beide Mannschaften eine gute Leistung. Mitte der ersten Halbzeit war dann Andreas Hartleitner zur Stelle. Er setzte sich im Sechzehner durch – 1:0 (23.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Die Gäste waren zum Start der zweiten Halbzeit sofort hellwach und kamen durch Sahin Tasdelen (50.) zum Ausgleich. Ziertheim ließ sich davon nicht beeindrucken und ging in der 66. Minute erneut in Führung. Torschütze war René Bernhard, der einen Freistoß direkt in den Winkel zirkelte. Diesen Vorsprung verteidigte Ziertheim bis zum Schluss und sicherte sich verdiente drei Punkte. (JUHE)

Röfingen – Baiershofen 2:1

Beim Verfolgerduell der Kreisklasse West II behielten die Gastgeber knapp die Oberhand. Die Truppe von Rainer Junghanns geriet nach 74 Minuten durch Tibor Petrik in Rückstand. Schon beim nächsten Gegenangriff gelang den Grün-Weißen durch Peter Wiedemann der 1:1-Ausgleich. Mit einer Punkteteilung hätten sich die Gäste anfreunden können, doch da hatten sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Eine Bogenlampe von Tibor Petrik landete zum Leidwesen der Gäste in ihrem Kasten – 2:1 für Röfingen. (dz)

Haunsheim – Peterswörth 6:0

Nach dem überzeugenden Auftritt in Aislingen musste TSV-Trainer Baierl sein Team erneut umbauen und Torschütze Hördegen sowie Abwehrchef Nieke ersetzen. Peterswörth erwischte den besseren Start und traf durch Winkler die Latte. Haunsheim kam erst Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel und nutzte seine erste Chance durch Pietsch zur Führung. Drei Minuten später erhöhte G. Nieke nach einem Eckball. Collins sorgte per Foulelfmeter für den 3:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel ließ der Gastgeber nichts mehr anbrennen und kam durch Pietsch, den eingewechselten Jeratsch und Stangl zu drei weiteren Treffern. (KRY)

Weisingen – Aislingen 1:1

Es war kein hochklassiges Derby zwischen dem FC Weisingen und Nachbar Aislingen. Tempo und Torchancen waren Mangelware. Man merkte beiden Mannschaften den schlechten Re-Start an. So wurde erst einmal versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Die erste große Aislinger Chance hatte Stephan Siegner, der nach einem der zahlreichen Eckbälle mit seinem Kopfball an Torhüter Duderstadt scheiterte. Auf der Gegenseite verzog Philipp Spring eine Hereingabe von Tobias Käsmayr etwas überhastet. Doch Spring machte seine Sache im zweiten Durchgang besser, als er einen Freistoß von Manuel Fischer per Kopf in die Maschen wuchtete (60.). Das Spiel plätscherte in der Folge ohne großartige Torszenen dem Ende entgegen, wobei Aislingen etwas mehr investierte. Der FCW wähnte sich schon als Derbysieger, als Siegner ein letzter Freistoß vor die Füße fiel und er aus zwei Metern das 1:1 erzielte (90.+1). (DUT)

