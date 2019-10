vor 40 Min.

Klare Niederlagen

Bezirksklassisten tun sich schwer

Klare Niederlagen setzte es in der TT-Bezirksklasse A für Dillingen IV gegen Mitaufsteiger Rain II, Schlusslicht TTF Unteres Zusamtal (bei Titelkandidat Athletik Nördlingen) sowie den FC Gundelfingen II im Derby gegen Lauingen.

Weiterhin Eingewöhnungsprobleme hat der TV Dillingen VI in der Bezirksklasse B Günzburg (4:9 bei Balzhausen 2). Besser machte es die fünfte Dillinger Vertretung in ihrer Gruppe mit dem 9:4 gegen Mertingen. Und noch besser steht Holzheim II da, das gegen Neuling Harburg seinen zweiten Saisonsieg feierte. Sein erster Erfolg gelang dem diesmal komplett angetretenen TSV Wertingen, auch wenn sich Bacher & Co. gegen Bäumenheim mehr mühen mussten, als ihnen lieb sein konnte. Weiterhin auf den ersten Zähler wartet Binswangen nach dem 4:9 gegen Tabellenführer Oettingen. Schon deren drei auf dem Konto hat die TSV-„Zweite“ in der Bezirksklasse C, die allerdings diesmal in Mertingen chancenlos war. Und auch für die anderen (nicht spielfreien) Teams aus der Region in dieser Liga – Höchstädt II und Dillingen VII – gab es nichts zu holen.

In einem Kreisderby der 3er-Liga setzte sich Binswangen III knapp bei den TTF Unteres Zusamtal III durch. Nichts zu bestellen hatte Villenbach III in der Damen-Bezirksklasse A Nord gegen Absteiger Aichach. Mit zwei Kantersiegen übernahm Höchstädt III in der Jungen-Bezirksklasse C Platz eins, auf dem sich in der Bezirksklasse A Zusamaltheim sonnt – nach seinem 9:1 gegen Herbertshofen. (rw)

