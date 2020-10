vor 51 Min.

Klarer Derbyerfolg

Dillingen bezwingt Lauingen 10:2

Einen klaren Ausgang nahm in der Tischtennis-Bezirksklasse A der Männer das Lokalderby zwischen Dillingen IV und Lauingen, das die Kreisstädter mit 10:2 für sich entschieden. Gleich zwei Mal gewann Dillingen VI in der Bezirksklasse B Günzburg (9:3 gegen Mindelzell II und sogar 11:1 gegen Burgau II). Mit einem Punkt zufrieden sein musste hingegen der TSV Wertingen in der Donaugruppe gegen den TSV Nördlingen II. Mit einem knappen 7:5 über den VfB Oberndorf II stieg die SSV Höchstädt III in die laufende Runde der Bezirksklasse D ein. Erfolgreich verlief die Woche auch für den männlichen Nachwuchs des VfL Zusamaltheim: Die erste Mannschaft besiegte im Spitzenspiel der Jungen Bezirksklasse A den TTC Auchsesheim trotz negativen Satzverhältnisses 5:4 und übernahm Platz eins. Die zweite Garnitur gewann in der Bezirksklasse C in Biberbach deutlich 7:1. Einen Erfolg vermeldet ebenfalls der SV Holzheim (6:2 über Nördlingen II), während sich in der Bezirksklasse B Lauingen und Dillingen IV die Punkte teilten. Bei den Damen verlor der SV Villenbach in der Bezirksklasse A Nord erstmals in dieser Saison (2:7 zu Hause gegen Biberbach), Dillingen II glich dagegen sein Punktekonto durch das 6:3 in Kühbach aus. Sieg und Niederlage gab es für den SV Villenbach II in der Südgruppe: Dem 6:3 bei Polizei SV Königsbrunn II folgte ein 4:5 gegen Kissing. In der Bezirksklasse C hatte Dillingen III in Mertingen keine Probleme. (rw) Bild: Leitenstorfer

