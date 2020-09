vor 48 Min.

Klasseleistung des BC Schretzheim beim Topspiel

Kegeln: Warum sich die Zweitliga-Damen aus Schretzheim auch beim SKC Gaisbach überlegen durchsetzen.

Nach den beiden Rekord-Auftaktspielen war man beim BC Schretzheim gespannt, wie sich die Zweitliga-Keglerinnen im Spitzenspiel beim SKC Gaisbach (spielt in Öhringen) schlagen werden. Das BCS-Team nahm die Herausforderung sehr ernst, wusste es doch um die Heimstärke der Württembergerinnen. Und wieder bewiesen die Kleeblattfrauen, dass sie derzeit das Maß aller Dinge in ihrer Zweiten Bundesliga sind. Sie siegten 6:2 und schrammten dabei nur knapp an einem weiteren Rekord vorbei – fünf Kegel fehlten zum kürzlich erst aufgestellten Auswärtsrekord.

Schretzheim musste diesmal seine Aufstellung verändern und ging dabei taktisch klug vor. Es war klar, dass Gaisbach bereits am Start seine stärksten Spielerinnen einsetzen und den Gast unter Druck setzen würde. Christine Grau, die sich hervorragend gegen Franziska Zentler schlug, und Simone Perzl verloren ihr Auftaktspiel, hielten jedoch die Holzdifferenz in Grenzen (minus 13).

Schretzheim räumt super ab

Aber dann schlug die Stunde der BCS-Frauen. Im Mittelfeld glichen Monika Kopp und Jennifer Hollet zum 2:2 aus. Die Sätze waren hart umkämpft, doch Schretzheim konnte sich auf den Schlussbahnen durchsetzen. Nun führten die Gäste mit 20 Kegeln. Die Schlusspaarung war eine Werbung für das Kegeln. Nicole Weitmann-Griesinger (581) und Marion Frey (609) spielten auf höchstem Niveau und holten 91 bzw. 84 Kegel sowie jeweils vier Satzpunkte. Beeindruckend war vor allem das Räumergebnis (213 und 228). Marion Frey triumphierte wiederum mit dem Partiebestwert.

Wie stark die Teamleistung einzuschätzen ist, zeigt der Umstand, dass der BCS an diesem Spieltag die besten vier Spielerinnen der Liga stellte (Frey, Weitmann-Griesinger, Hollet, Grau) und Simone Perzl nach auf Platz sieben landete. Pressewart Helmut Frank: „Es ist beeindruckend, was unsere Frauen derzeit abliefern. Sie kegeln fast auf Erstliga-Niveau. Zusammenhalt und Moral sind hervorragend“. Nach einem spielfreien Wochenende erwartet der BCS den Verfolger SV Weidenstetten. (hefr)

