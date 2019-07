vor 21 Min.

Klassenerhalt gesichert

Schretzheimer Teams erreichen ihre Saisonmindestziele

Nach einigem Auf und Ab während der Saison sichern sich die Schretzheimer Tennis-Damen durch einen 8:1-Kantersieg gegen Altenberg endgültig den Klassenerhalt in der Kreisklasse 1. Tina Fischer, Kerstin Trauner, Nina Brugger, Sandra Hartner und Nadine Düsterhöft, Stefanie Dietrich und Manuela Sing sind die Erfolgsgaranten.

Auch die Herren befanden sich bis zum Schluss in Abstiegsgefahr. Dank des 6:3-Sieges in Gablingen wurde aber ebenfalls der Verbleib in der Kreisklasse 1 klargemacht. Hier lieferten Helmut Kapp, Benedikt Hirner, Thomas Schuhmair und Manuel Wiedmann sowie die Doppel Kapp/Hirner und Christoph Balzer/Schuhmair die Punkte.

Trotz einer 1:8-Klatsche beim Vizemeister in Germaringen bleiben die Herren 55 in der höchsten schwäbischen Spielklasse, der Bezirksliga. Den einzigen Zähler holte der glänzend aufgelegte Kurt Eberhardt. Die Herren 40 verloren nach Einzelsiegen von Thomas Keis und Markus Wörle 3:6 in Mering, können aber nächstes Jahr wieder in der Bezirksklasse 1 antreten. Während die Damen 40 beim 1:5 gegen Merching das Nachsehen hatten (SSV-Punkt Angelika Fischer), behielten die Damen II im Derby gegen Höchstädt II mit 4:2 die Oberhand (Punkte: Anja Ehrmann, Tanja Neder, Ehrmann/Neder, Riegele/Fröhlich). Vizemeister sind die Knaben 14 trotz einer 2:4-Niederlage in Riedlingen. (ff)

Weitere Ergebnisse: Knaben 16 – Reisensburg 3:3; Bambini 12 – Steppach II 4:2; Herren 60 – Vöhringen 4:2; Damen Freundschaftsrunde – Unterthürheim 5:1

Themen Folgen