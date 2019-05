00:03 Uhr

Kleine Streckenänderung

Startschuss in Gundelfingen am kommenden Samstag

Von Patrizia Nym

Mit 350 ist die Zahl der Voranmeldungen für den 54. Gundelfinger Nordschwabenlauf bereits sehr erfreulich. Zusätzlich können sich Kurzentschlossene aber am Veranstaltungstag, dem Samstag, 11. Mai, bis 14 Uhr nachmelden. Es wird also wieder einiges los sein in der Bahnhofstraße und in der Professor-Bamann-Straße.

Bei den „Kleinen“ auf den Strecken über 1,2 und 3,3 Kilometer zeichnet sich eine Konkurrenz zwischen dem FC Gundelfingen und dem TV Gundelfingen/Handball ab. Die meisten Starter werden wieder beim Firmen- oder Teamlauf antreten. Das Team GTG hat noch einmal ihre Mannschaftsstärke stark ausbauen können, der Titel „Größte Gruppe“ wird GTG wohl nicht zu nehmen sein, obwohl die BWF aus Offingen dieses Jahr auch eine riesige Gruppe stellt. Josef Gartner, Gartner Extrusion, Wölz, Bissinger, Premio-Fitness, ein Ingenieurbüro, das Kinderheim und sogar die Lebenshilfe Donau-Iller lassen sich die Teilnahme ebenfalls nicht nehmen.

Aus Tradition und aus dem eigenen Anspruch heraus bleibt die klassische Zehn-Kilometer-Strecke im Programm. Alle, die das bisherige Profil schon kennen, müssen beachten, dass im Bereich der Bahnhofstraße der Streckenverlauf geändert wurde. Die Handballjugend des TV Gundelfingen wird aber dafür sorgen, dass sich keiner verlaufen kann.

Bei den Anwohnern bitten die Veranstalter um Verständnis wegen etwaiger Verkehrseinschränkungen. Besonders betroffen ist die Zufahrt zum „Im Deil“, der Bahnhofstraße zwischen Walkstraße und Torturm. Dort ist die Zufahrt bis etwa 20 Uhr nur sehr eingeschränkt möglich. Von ca. 14.30 bis 16 Uhr sind folgende Straßen gesperrt: Die Strecke führt über die Prof.-Bamann-Straße, Hauptstraße bis Hinterstößer, über die Bleiche, die Walkstraße, die Bahnhofstraße bis zum Bahnhof, Grottenhofen, Auf der Insel, Schlachteggstraße und den Grünbaumweg. Diese Runde hat 3,3 Kilometer Länge und wird bis zu dreimal durchlaufen.

Die FCG-Jugendabteilung bewirtet wieder im Startbereich und freut sich über viele Besucher. Professioneller Sound und ein engagierter Sprecher sorgen für optimalen Informationsfluss. Die FFW Gundelfingen ist wieder organisatorisch im Einsatz. Wie vergangenes Jahr sorgen die Ministranten für eine erste Erfrischung. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann am Samstag ab 13 Uhr zuschauen, teilnehmen.

Zeitplan: 1,2 km Schüler bis 7 Jahre, Start 14.30 Uhr; 3,3 km Schüler bis 13 Jahre, 14.50 Uhr; 6,6 km Firmenlauf/Teams ab 12 Jahre, 15 Uhr; 10 km Straßenlauf ab 12 Jahre, 15 Uhr; Start/Ziel: vor Sport Seeßle

Info: www.nordschwabenlauf.de

