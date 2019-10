vor 23 Min.

Knapper Auftaktsieg

Diemantstein setzt sich auch ohne seine Spitzenschützin durch

Einen erfolgreichen Start in die neue Saison verbuchte die Diemantsteiner Gauliga-Schützenmannschaft, obwohl sie auf ihre Spitzenschützin Sabrina Rauh (Handverletzung) verzichten musste. Für sie sprang der junge Nachwuchsschütze David Bölke ein und feierte gleich bei seinem ersten Auftritt in der ersten Mannschaft einen tollen Einstand beim knappen 1468:1464-Erfolg in Demmingen.

Ins kalte Wasser geworfen, kämpfte Bölke zu Beginn noch mit seiner Nervosität, konnte sich aber im Verlauf des Wettkampfes stabilisieren und ein gutes Ergebnis (342 Ringe) erzielen. Vorsitzender Stefan Mährle ( 379) und Christian Gerstmeier (382) zeigten Topleistungen und sicherten damit den Auswärtssieg. Einen schwierigen Sommer hat Walter Gerstmeier hinter sich, für ihn reichte es zu 365 Ringen. (ger)

Themen folgen