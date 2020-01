vor 21 Min.

Könige und „Langjährige“

SV Ballmertshofen zieht Bilanz und ehrt Mitglieder

Bei der Mitgliederversammlung mit Königsproklamation des Schützenvereins Ballmertshofen wurde Franz Haußmann mit einem 9,45-Teiler zum neuen Schützenkönig gekürt. Jungschützenkönig ist Fabian Wagner mit einem 38,5-Teiler. Sportleiter Stefan Haußmann gab die Vereinsmeister 2019 bekannt. In der Schützenklasse konnte Stefan Haußmann seinen Titel mit 3723 Ringen verteidigen (Ergebnisse auf dieser Seite).

Vorsitzender Werner Koths hatte zu Beginn die Ehrengäste und Mitglieder begrüßt. Er berichtete von einem „durchschnittlichen Jahr“ für den Verein. Sein ganz besonderer Dank galt den Damen, „die immer an vorderster Front mit Energie und Engagement sich für den Verein einsetzen“.

Sportleiter Stefan Haußmann ordnete seinen Bereich als „erfolgreich“ ein. Die Damenmannschaft der Klasse I und II wurde in Bachhagel Gaumeister. Ebenso erreichten Alexandra Mühlberger in der Einzelwertung (Damen II) und Carmen Koths (Damen III) die ersten Plätze. Carmen Koths und Rosemarie Wiedenmann qualifizierten sich für die schwäbische Meisterschaft in Kempten. Die Damenmannschaft belegte beim Gauschießen in Unterbechingen Rang drei. Bei den Pokalschießen in Dischingen und Neresheim gab es für die Damenmannschaft jeweils Platz zwei und in der Schützenklasse die Ränge vier bzw. zwei. Die Rundenwettkampfmannschaften sind derzeit mit durchwachsenen Ergebnissen unterwegs.

Schriftführerin Nicole Schmidt ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Waffen- und Gerätewart Eduard Hefele stellte den einwandfreien Zustand der Schießanlage und Vereinsgewehre fest. Jugendleiterin Diana Winter erzählte von guten Ergebnissen der Jungschützen, die sich ebenfalls an den einzelnen Pokalschießen beteiligten. Kassenwartin Sonja John berichtete von einem positiven Jahr und Kassenstand.

Bei den Ehrungen bedankte sich Werner Koths für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein. Insgesamt wurden 15 Mitglieder für 665 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt:

25 Jahre: Stefan Schmid; 40 Jahre: Manfred Bernhard, Siegfried Bernhard, Peter Jungbauer-Urban, Joachim Kapfer, Carmen Koths, Armin Schmid, Wolfgang Theierl; 50 Jahre: Esperanza Becker, Egon Bernhard, Harald Faber, Edith Grimminger, Luise Schmid, Heinz Ulrich; 60 Jahre: Max Röhm

Stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Pappe lobte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit im Verein sowie das Engagement der Funktionsträger und Mitglieder.

Themen folgen