05:01 Uhr

Kompakt zum Klassenerhalt

Fußball-Landesliga Südwest: Vor dem Nachholspiel beim FC Memmingen II gab es beim FC Gundelfingen eine umfangreiche Fehleranalyse. Plan mit Elze hat sich schnell erledigt.

Von Walter Brugger

Die Formel lautet „4 aus 3“. Was rein mathematisch unmöglich ist, ist im Fußball alles andere als widersinnig. Denn dahinter stehen die Rechenspiele von Martin Weng, dem Trainer des abstiegsgefährdeten FC Gundelfingen: „Wir haben aus den vergangenen drei Spielen vier Punkte geholt. Wenn wir das noch einmal wiederholen, bleiben wir in der Liga. Davon bin ich überzeugt.“

Gundelfingen will den "Dreier"

Am liebsten wäre es Weng, wenn seine Schützlinge bereits am Mittwochabend (18 Uhr) beim FC Memmingen II einen „Dreier“ landen würden. Damit dies klappt, gab es nach dem Montagstraining auch noch eine längere Besprechung mit seinen Kickern. „Wir haben da nicht nur die 1:2-Niederlage bei der SpVgg Kaufbeuren aufgearbeitet“, erklärt der Coach, „sondern haben uns gefragt, wie wir in der Defensive wieder kompakter werden können. Zuletzt haben wir uns zu viele und vor allem zu einfache Gegentore gefangen“, so Weng, der hinzufügt: „Wenn man dann noch sieht, welchen Aufwand wir für eigene Treffer betreiben, ist das doppelt ärgerlich.“

Welche Konsequenzen der Coach aus der Aussprache zieht, will er nicht verraten. „Es heißt allerdings nicht zwangsläufig, dass wir in Memmingen defensiver auftreten“, stellt der 34-Jährige allerdings gleich mal klar. Sicher ist schon, dass er auf Rechtsverteidiger Michael Grötzinger verzichten muss. Der Lehrer schafft es nicht rechtzeitig nach Memmingen, für ihn wird Julian Elze als Außenverteidiger beginnen. „Damit haben sich Gedankenspiele, Julian ins Mittelfeld einzubauen, gleich wieder ganz schnell erledigt“, verrät Trainer Weng, der auch noch um den Einsatz des kränkelnden Jonas Schneider bangt.

Themen Folgen