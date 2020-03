vor 23 Min.

Konzentration, Ausdauer, Präzision

Aschberg Aislingen veranstaltet zum 17. Mal sein 100-Schuss-Turnier

Die Aislinger Aschberg-Schützen bitten vom 27. März bis 13. April wieder zum 100-Schuss-Turnier – es ist die 17. Austragung dieses Wettkampfes, bei den Konzentration, Ausdauer und Präzision gefragt sind. Rund 400 Aktive werden auch in diesem Jahr während der 18 Schießtage an den vollelektronischen Schießständen erwartet. Teilnehmer aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen messen sich dann in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole.

Ziel ist es, 100 Schuss in maximal zwei Stunden abzugeben und selbstredend möglichst genau zu treffen. Jeder Teilnehmer ist in jeder Disziplin nur einmal und nur für einen Verein startberechtigt. Die Wertungen finden sowohl im Einzel wie in den Mannschaften statt. Für Jungschützen (Jahrgang 2001 und jünger) ist eine separate Mannschaftswertung möglich.

Der Sieger Luftgewehr/Luftpistole gewinnt 750 Euro, der Zweite 500 und der Dritte 250 Euro. Bei den Auflage-Schützen lautet die Staffelung 400, 200 und 100 Euro. Jeder Teilnehmer erhält ein Erinnerungsgeschenk samt Leistungszertifikat, für das leibliche Wohl wird an allen Schießtagen „warm und kalt“ gesorgt. (svaa)

Schießzeiten: Montag bis Freitag (außer Karfreitag) jeweils von 18 bis 22.15 Uhr; Samstag von 15 bis 19.15 Uhr; Sonntag von 10 bis 19 Uhr; Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 13 bis 19.30 Uhr

Anfragen/Reservierungen bei: Christian Deininger (Telefon 09075/91213), www.aschberg-schuetzen.de

