00:04 Uhr

Krachend und mit viel Spin

Verbandsoberligist TV Dillingen erobert in Altdorf die Tabellenspitze

Von Fabian Wittke

Mit krachenden Schlägen und umdrehungsstark gezogenen Topspins präsentierte sich das Tischtennis-Team des TV Dillingen um Kapitän Uli Foag beim Gastspiel in Altdorf glänzend, gewann 9:7 und setzte sich an die Verbandsoberliga-Spitze.

Soma Fekete/Benedikt Hirner und Sandro Hofmann mit Matthias Jörg sorgten für eine 2:1-Doppelführung. Der Gastgeber konnte im Anschluss durch eine klare Niederlage von Foag gegen die Nummer 167 der Weltrangliste, den Neuseeländer Dean Shu, ausgleichen. Fekete hatte gegen den Abwehrspieler Georg Gangl hart zu kämpfen, konnte ihn aber in fünf Sätzen niederringen. Im mittleren und hinterem Paarkreuz teilte man sich ebenfalls die Punkte. Während Hirner und Jörg triumphierten, verließen Hofmann und Hermann Keller mit hängenden Köpfen den Tisch. Altdorf drehte dann durch die Spielverluste von Fekete und Foag die packende Partie vor 100 Zuschauern.

Dillingen schlug jedoch zurück. Besonders Benedikt Hirner zeigte Nerven wie Drahtseil und gewann in fünf Sätzen. Von Hofmann und Jörg folgten klarere Siege zum 8:6 aus Dillinger Sicht. In den ersten beiden Sätzen konnte H. Keller seine zweite Einzelpartie noch ausgeglichen gestalten, ehe er klar verlor. So musste das Schlussdoppel Fekete/Hirner über Sieg oder Unentschieden entscheiden. Überraschend deutlich endete die letzte Partie des Tages zugunsten der TVD-Cracks, die den Sieg im Anschluss ausgiebig feierten.

Einen tollen Erfolg gab es für die erste Damenmannschaft in der Verbandsliga. Mit 8:4 wurden die ersten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt bei Eintracht Karlsfeld verbucht. Jasmin Kaim punktete gemeinsam mit Daniela Pausewang im Doppel und steuerte zwei Einzelpunkte hinzu. Überragende Spielerin im Einzel war Dorina Zappe, die alle drei Partien für sich entschied. Pausewang und Petra Artner vollendeten den Sieg.

Weiterhin mit weißer Weste stehen die Herren II in der Landesliga auf Rang eins. 9:5 setzten sie sich beim SV Nordendorf durch. Neben zwei gewonnenen Doppeln konnten Matthias Jörg (2), Andreas Hilpert (2), Michael Wojnarowicz, Dominik Keller und Fabian Wittke punkten. Am Freitag kommt es zum Gipfeltreffen bei Titelfavorit TSG Augsburg-Hochzoll.

Die erste Niederlage setzte es für die ersatzgeschwächten Herren III mit dem 4:9 bei der DJK Augsburg-Nord. Gleiches widerfuhr den ebenfalls bisher ungeschlagenen Herren V beim SV Holzheim II – 4:9. Eine denkbar knappe Niederlage müssen die Damen II (4:6 beim SC Biberbach) und die Jungen I verkraften. Mit 5:8 verloren sie gegen den FC Bayern München II. Mit zwei Einzelerfolgen fanden lediglich Daniel Dittmann und Alexander Wolk zu ihrer Form. Die Jungen III gewannen ihr Gastspiel in Bobingen mit 9:1, während die Jungen VII in Oettingen Punkteteilung betrieben (5:5). Niederlagen gab es für die Jungen VI beim TSV Herbertshofen (4:6) und die Jungen VIII bei der SV Kaisheim (3:7).

