Landkreis Dillingen

13:00 Uhr

Die Fußballer im Kreis Dillingen halten am gewohnten Spielmodus fest

Plus Die Vereine wollen trotz Corona am bisherigen Modus nichts ändern. Dabei gab es mehrere Alternativen.

Von Günther Herdin

Wenn sich am heutigen Samstag die Mitglieder des Bezirksspielausschusses Schwaben zu ihrer Sommertagung in Neusäß treffen, dann können sie in aller Ruhe die letzten notwendigen Entscheidungen treffen, damit die Fußballsaison 2021/22 bei den Amateuren im August ins Rollen kommt. Sie werden weder von einem EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft nach dem 0:2 gegen England, noch von einer zu beschließenden Reform der Spielklassen unter zeitlichen Druck gesetzt.

