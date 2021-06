Landkreis Dillingen

04:17 Uhr

Was verbirgt sich hinter den Wappen unserer Sportvereine im Kreis Dillingen?

Plus Heraldik: Auf Trikots und der Homepage zeigen die Sportvereine im Landkreis Dillingen, wer und woher sie sind. Manche verraten dabei recht viel, andere machen es für den außenstehenden Betrachter spannender

Von Günther Hödl und Christian Schuster

Sie zieren Briefköpfe, Urkunden, Ehrennadeln, die Homepage und werden stolz auf dem Trikot getragen. Wenn ein Tor fällt, drückt sie sich der Schütze schon mal gerne gegen die Lippen oder deutet den Fans per Fingerzeig, für welchen Klub sein Sportlerherz schlägt – die Vereinswappen. Sie präsentieren sich traditionell oder modern gestaltet. Immer jedoch in den Klubfarben. Manche benennen klar den jeweiligen Verein, bei anderen darf etwas gerätselt werden. Wenn etwa der Name nicht genannt ist, sonderbare Tiere oder Blumen abgebildet sind. Hier eine kleine Heraldik (Wappenkunde) zu den Vereinswappen von Sportvereinen aus dem Landkreis Dillingen: Warum sie so aussehen, wie sie aussehen. Wer sie gestaltet hat. Was sie symbolisieren.

