Laufen ok, beim Schießen gewackelt

Weniger gut als erhofft lief es für Marina Sauter bei der deutschen Biathlon-Meisterschaft in Altenberg.

Biathlon: Drei Ränge um die 30 für Marina Sauter bei der deutschen Meisterschaft.

Von Günther Hödl

Nicht ganz so erfolgreich wie erhofft verlief der Wettkampf-Start in die neue Biathlon-Saison für Marina Sauter. Die Bächingerin ging bei der offenen deutschen Meisterschaft in Altenberg/Sachsen dreimal auf die Strecke, musste sich dabei aber mit den Rängen 29, 34 und 30 begnügen. Bei herbstlichen Temperaturen waren die Aktiven auf Rollskiern unterwegs.

Das Auftaktrennen war der Einzelwettbewerb am Freitag. Wie bereits berichtet landete die sonst gute Schützin Marina Sauter nach zehn Schießfehlern nur auf einem hinteren Rang (29 bei 32 deutschen Starterinnen). Nicht viel besser lief es für sie am Samstag beim Sprint über 7,5 Kilometer. Die 23-Jährige belegte Platz 34 (46 Starterinnen). Wieder war das Schießen das Problem. Zwei Fehler stehend, zwei beim Liegend-Anschlag verhinderten ein besseres Resultat. Siegerin wurde Denis Herrmann vor Sophia Schneider und Franziska Preuß.

In der Verfolgung etwas verbessert

Zum Abschluss der Titelkämpfe stand für Sauter am Sonntag die Zehn-Kilometer-Verfolgung auf dem Programm. 42 Starterinnen machten sich auf die Strecke, die Bächingerin konnte im Laufen mithalten und schoss „nur“ noch fünf Fahrkarten bei den vier Schießeinlagen. Damit gelang ihr die Verbesserung auf den 30. Schlussrang. Siegerin des Verfolgers wurde Dennis Herrmann, die ihre Führung aus dem Sprint verteidigte. Preuß verbesserte sich auf Platz zwei.

Jetzt heißt es für Marina Sauter in ihrem neuen Stützpunkt Mittenwald fleißig zu trainieren und die Schießleistung auf höherem Niveau zu stabilisieren.

