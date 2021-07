Die Lauinger Triathletin Daniela Unger schafft zwei neue Rekorde

Geschwindigkeitsrekorde beim Schwimmen und Fahrradfahren. Lauingerin beim Cup in Oberschleißheim Gesamtzweite bei den Damen und Siegerin in ihrer Altersklasse.

Beim Triathlon CUP in Oberschleißheim nahm Daniela Unger vom TV Lauingen am vergangenen Sonntag bei ihrer ersten Mitteldistanz seit zwei Jahren teil. Wenn man mal von ihrer „Do-it-yourself Mitteldistanz“ im letzten Sommer absieht, da ja so gut wie alle Wettkämpfe abgesagt waren.

Sie konnte die volle Leistung abrufen

„Ich war sehr gespannt, wie mein Körper auf die lange Belastung reagieren würde, besonders auch wegen meines Beckenbruchs im letzten Jahr. Gott-sei-Dank ging es mir im Rennen sehr gut und ich konnte nicht nur meine volle Leistung abrufen, sondern auch noch zwei neue persönliche Geschwindigkeitsrekorde beim Fahrradfahren und Schwimmen aufstellen“, so Unger.

Die 1,9 Kilometer schwamm sie im wunderschön glasklaren Wasser der Regattaanlage in 31:20 Minuten. Danach ging es 16 Mal die 5-km- Runde um die Anlage auf dem Fahrrad in 2:08 Stunden. Und zum Abschluss führten die 21 km der Laufstrecke in sieben Runden am romantischen Beach Club der Anlage entlang.

Auf der Radstrecke lag Daniela Unger erst auf Platz zwei, wurde dann aber von einer Athletin überrundet, die sie dann aber auf der Laufstrecke wieder einholen konnte. Somit erreichte die Lauingerin nach 4:18 Stunden Platz zwei der Gesamtwertung der Damen und mal wieder Platz eins in ihrer Altersklasse, wie auch schon beim Triathlon in Erding vor drei Wochen.

Prickelnde Atmosphäre in der Wechselzone

Eine Siegerehrung wurde coronabedingt nicht durchgeführt. Das war Daniela Unger aber relativ egal. „Hauptsache mal wieder mit anderen Athleten im Rennen stehen, die prickelnde Atmosphäre spüren und durch die mit Fahrrädern gefüllte Wechselzone zu laufen – das war einfach ein tolles Gefühl!“, so ihr Fazit.

Viele Wettkämpfe stehen an

Viele Wettkämpfe wird es die nächsten Wochen nicht mehr geben. Einiges wurde bereits zum zweiten Mal abgesagt und vieles in den August und September hinein verschoben, sodass sich da mehrere Veranstaltungen an den wenigen Wochenenden in die Quere kommen. Ob ihr aus dem letzten Jahr bereits zum dritten Mal verschobener Ironman in Klagenfurt am 19. September stattfinden wird, ist momentan wohl auch noch nicht ganz absehbar. (pm)