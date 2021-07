Lauingen

vor 17 Min.

Schafft Türk Gücü Lauingen den Klassenerhalt?

Plus DZ/WZ-Sommercheck: Kreisliga-Rückkehrer Türk Gücü Lauingen rechnet sich im Kampf um den Klassenerhalt durchaus Chancen aus. Und geht mit großer Vorfreude auf Punktejagd.

Von Christian Schuster

Nach dem Abstieg 2014 mussten die Fußballer der Türk Gücü Lauingen sieben Jahre warten bis, ehe sie nun wieder in der Kreisliga dem runden Leder hinterherjagen dürfen. In eineinhalb Wochen geht es los mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Ellzee los. Der Neuling hofft, den Klassenerhalt in der Kreisliga West nach dem Re-Start schnellstmöglich eintüten zu können. Dabei setzt die „türkische Kraft“ weiterhin auf das bewährte Trainer Duo um Sahin Tasdelen und Nuh Arlsan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen