Tennis: Beim TC Lauingen ist noch Sand im Getriebe

Endlich dürfen die Tennisspieler im Kreis Dillingen in die Sommersaison starten. Wie lief der Start in die Punktrunde für die Lauinger Sportler?

Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit und für den Tennisclub Lauingen startete die Wettspielrunde in der Sommersaison 2021. Vier der insgesamt acht gemeldeten Mannschaften gaben an ihrem ersten Spieltag ihr Bestes. Doch zum Gesamtsieg reichte es bei keiner Mannschaft. Lediglich die Damen II erzielten als 4er-Mannschaft ein Unentschieden gegen die Damen III aus Gundelfingen.

Das erste Spiel wurde bereits am 10. Juni von den Jüngsten bestritten. Die Lauinger Midcourt U10 spielte gegen den TSV Burgau und musste sich letztendlich klar mit 0:12 geschlagen geben.

Zwei Tage später ging es mit den Herren 40 beim TSV/TC Haunstetten weiter. In den Einzeln konnten sich Thomas Schombacher mit 6:2 und 6:1 sowie Vitus Schmid mit 6:0 und 6:1 durchsetzen. Durch die gewonnenen Doppel von Thomas Riesenegger/Ingo Vincon (6:0, 6:1) und Markus Maier/Thomas Schombacher (6:3, 6:4) schrammten die Lauinger mit insgesamt 4:5 nur knapp an einem Mannschaftssieg vorbei.

Corona-Spielpause macht sich bei den Spielern bemerkbar

Genauso knapp erging es den Damen II in Gundelfingen. Nachdem sich Elena Huber mit 4:6, 7:6 und 10:7 sowie Daniela Eickelpasch mit 6:4, 4:6, 10:5 im Matchtiebreak durchsetzen konnten, entschied sich das Gesamtergebnis im Doppel. Dieses war genauso hart umkämpft. Letztendlich gewannen Huber und Eickelpasch auch hier im Matchtiebreak, was zu einem Gesamtergebnis von 3:3 führte.

Währenddessen hatten die Herren I nicht so viel Glück gegen den TSV Lauterbach. Ralph Grün (4:6, 7:5, 10:8) und Michael Eberlein (6:4, 7:5) holten zwei Mannschaftspunkte im Einzel. In den Doppeln konnten dann nur noch Ralph Grün mit Enrico Scherieble (6:2 2:6 10:8) punkten, wodurch es am Ende 3:6 gegen die Lauinger stand. Alles in allem hätte der Start in die Wettspielsaison für den TCL besser laufen können. Doch die Corona Pandemie und die dadurch bedingte mehrmonatige Spielpause im Winter mache sich dann doch schnell bemerkbar, sind sich die TCL-Verantwortlichen einig. Nichtsdestotrotz gehen die Mannschaften weiterhin mit viel Freude und Engagement ihrem Sport weiter nach und sind davon überzeugt, dass die Spieltage in den nächsten Wochen besser laufen werden. (pm)