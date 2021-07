Lauingen

VR-Triathlon in Lauingen: Hier laufen die Athleten im Corona-Jahr

Plus In diesem Jahr geht es beim Triathlon in Lauingen nicht "Rund um den Schimmelturm“ Am 29. August bleibt der Marktplatz außen vor. Unter welchen Bedingungen die Läuferinnen und Läufer starten.

Von Hans Gusbeth

Die umfangreichen Vorbereitungen zum „Corona-Triathlon“ gehen auf die Zielgerade. Teilnehmer aus ganz Süddeutschland wollen beim 15. VR-Triathlon am Sonntag, 29. August, in Lauingen dabei sein. Viele von ihnen hatten sich schon für die 2020 dann wegen der Pandemie ausgefallene Veranstaltung angemeldet.

