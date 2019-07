vor 41 Min.

Lauinger Sieger

Damen kämpfen ersatzgeschwächt gegen Tabellenführer

Von Manfred Liebers

Bereits vergangene Woche gelang den Herren 1 des TCL ein 6:3-Erfolg in Lauterbach. Einzelsiege von Stefan Lemmert, Florian Apfl (10:8 im Matchtiebreak), Alexander Schmausz und Ralph Grün sorgten für einen 4:2-Vorsprung. Die Doppelpaarungen Lemmert/Schmausz und Apfl/Grün machten den Sack zu. Am Wochenende legte die Mannschaft mit 5:4 beim TC Dillingen 2 nach. Tobias Flache (im Matchtiebreak), Tiziano Micello, Ralph Grün und Fabian Löhrer brachten die Gäste mit 4:2 in Führung. Timur Kaya und Tiziano Micello profitierten von der Aufgabe des Gegners und schafften den entscheidenden fünften Matchpunkt. Die Damen des TC Lauingen hatten stark ersatzgeschwächt gegen den Tabellenführer TV Bellenberg beim 0:9 keine Chance. Umso erfreulicher war der erste Sieg der Damen 2 gegen FC Horgau. Stephanie Weihmayer und Sarah Priller gewannen ihre Einzelspiele. Monika Apfl und Dagmar Ulbricht kamen kampflos zu Einzel- als auch zu Doppelpunkten, sodass es zu einem 5:4 reichte.

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Herren 2 des TCL. Beim SV Altenberg 2 gab es eine 2:7-Niederlage. Michael Eberlein im Matchtiebreak und Maximilian Schulz sammelten in ihren Einzelspielen die Lauinger Punkte. Beim TC Frauenstetten gelang den Herren 2 ein 5:4-Erfolg. Michael Eberlein, Lukas von Schwaller im Matchtiebreak, Oliver Haßler und Ralf Sommer brachten die 4:2-Gästeführung. Das Doppel Eberlein/Sommer schaffte den fünften Punkt.

Die Herren 30 zogen beim SV Wechingen mit 3:6 den Kürzeren. Stephan Grün und Fabian Löhrer im Einzel und das Doppel Kaya/Löhrer sorgten für die Lauinger Punkte. Die Herren 50 behielten im Derby gegen den TC Hausen knapp mit 5:4 die Oberhand. Thomas Schombacher, Richard Nagel und Jörg Labus schafften mit ihren Einzelsiegen den 3:3-Zwischenstand. Die Doppel Schombacher/Labus und Sommer/ Piccino entschieden die Partie für den TCL.

Die Junioren unterlagen dem TC Meitingen mit 2:4. Dominik Keller im Einzel und Marcus Koch/Philipp Schombacher im Doppel holten die Lauinger Punkte. Auch die Juniorinnen hatten beim TC Bäumenheim mit 1:5 das Nachsehen. Lediglich Giulia Micello und Mona Joekel waren im Doppel erfolgreich. Die Bambinimannschaft verlor beim TC Augsburg Siebentisch 2 mit 1:5. Den Ehrenpunkt schaffte Berisha Mehmet im Einzel. Die Midcourt-Mannschaft erreichte gegen den SV Donaumünster einen 16:4-Sieg.

