Auf der Überholspur

Tobias Gröbl von der LG Zusam bei Laufnacht Erster

Hochsommerliche Temperaturen erwartete drei Athleten der LG Zusam bei der Regensburger Laufnacht, die allerdings bereits zur Mittagszeit mit den ersten Wettbewerben startete, in Regensburg. Für Christina Kratzer war es der erste Auftritt bei einer so hochkarätigen Veranstaltung und sie machte ihre Sache hervorragend. Im B-Lauf über 1500 Meter gaben jüngere Athletinnen auf den ersten Runden mächtig Gas, während Christina Kratzer sich im Verfolgerfeld aufhielt. Erst auf den letzten 250 Metern drehte die nochmals richtig auf und überholte eine Läuferin nach der anderen. Im Ziel durfte sie sich über die neue Bestzeit von 4:36,02 Minuten und Platz zwei freuen. 28 Grad zeigte das Thermometer, als sich Tobias und Mario Leser um kurz vor 19 Uhr an den Start des C-Laufes über 5000 Meter begaben. Entgegen früheren Hitzerennen gelang Tobias dieses Mal ein sehr guter Lauf. Bis Kilometer drei im Dreierpack mit zwei Münchner Mitkonkurrenten unterwegs, setzte er auf dem letzten Teilabschnitt im Alleingang alles auf eine Karte, um die 15 Minuten-Grenze nicht aus den Augen zu verlieren. Nach einem schnellen letzten Kilometer lief Tobias in starken 15:09,19 Minuten letztlich als verdienter Sieger des C-Laufes durchs Ziel. Deutlich mehr Mühe mit der Hitze hatte Mario Leser. Schon nach dem ersten Kilometer sah man ihm an, dass er keinen richtigen Laufrhythmus hatte und ans Ende des Feldes zurückfiel. Während andere Mitläufer das Rennen aufgaben, kämpfte er sich tapfer bis zum Ende durch und erreichte in 16:27,98 Minuten den 18. Platz. (wf)