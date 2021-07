Leichtathletik

vor 54 Min.

LG Zusam überzeugt in Bayern und im Kreis

Mit vier bayerischen Meistertiteln und weiteren Topplatzierungen imponierte das LGZ-Quartett mit Thomas Eser (von links), Tobias Steige, Tobias Anton und Bernhard Obster in Herzogenaurach.

Plus Leichtathletik: Die Aktiven aus dem Zusamtal sammeln mehrere Altersklassen-Titel. Der 44-jährige Tobias Anton sprintet seiner Konkurrenz davon, Julian Siebentisch überrascht mit der Kugel.

Von Werner Friedel

Mit dem Gewinn mehrerer Meistertitel und weiteren Spitzenplatzierungen beeindruckten die Leichtathleten der LG Zusam bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften in Herzogenaurach sowie den Kreismeisterschaften der Jugend und Aktiven in Horgau. Vier Wochen nach dem, wegen Corona späten Wettkampfauftakt standen kürzlich die ersten überregionalen Meisterschaften auf dem Programm. Überragender Athlet in den Reihen der LG Zusam war hier der 44-jährige Tobias Anton.

