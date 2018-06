vor 54 Min.

Lilli und Elias halten TVD-Fahne hoch Lokalsport

Tolle Ergebnisse bei internationalem Nachwuchs-Turnier in Österreich

Beim größten internationalen Badminton-Nachwuchsturnier Österreichs, dem internationalen Hofsteig-Cup in Bregenz, glänzten auch zwei Talente des TV Dillingen: Lilli Cramer und Elias Kleinle. 240 Spieler/innen aus Österreich, Schweiz, Italien und Deutschland trafen sich in drei Hallen zu spannenden Matches. Trotz der darin herrschenden hohen Temperaturen und langen Spieltage herrschte eine hervorragende Stimmung. Die jungen Badminton-Cracks waren sehr konzentriert und diszipliniert bei der Sache und genossen das internationale Flair.

Den Auftakt machte die Mixed-Disziplin. Hier holte sich Lilli Cramer mit Rouven Woulanduko aus Nürnberg den dritten Platz in der Altersklasse U15. Sein Auftaktmatch konnte das Duo mühelos für sich entscheiden, dann gewann es gegen eine starke Paarung aus der Schweiz in drei Sätzen. Von diesem Sieg gestärkt schlugen Cramer/Woulanduko die an Nummer drei gesetzten Italiener knapp mit 21:18/21:18. Im Halbfinale lief sie aber nicht nochmals zu ihrer Bestform auf und unterlagen dem Duo Luntz/Göhlich.

Auch Elias Kleinle errang die Bronzemedaille im Mixed U13 mit Mira Hamm. Souverän kamen die beiden bis ins Halbfinale, dort aber mussten sie alles geben und bezwangen Höfle/Obermeier am Ende mit guten Nerven mit 21:11, 16:21 und 22:20.

Weiter ging es für Lilli Cramer im Mädchen-Einzel. Hier konnte sie sich in Guppenspiele für das Hauptfeld qualifizieren. Sie erreichte über Lina Eberl das Viertelfinale, musste dann aber der Schweizerin Lucie Amiguet klar den Vortritt lassen. Elias Kleinle kam ebenso über die Gruppenphase hinaus, konnte sich dann gegen den starken Münchner Shaunak Kulkarni gut behaupten und verlor nur knapp in zwei Sätzen.

Im Jungendoppel ging es nach einem leichten Auftaktmatch gleich zur Sache, hier hatte Elias Kleinle etwas Pech und verlor die „Verlängerung“ des ersten Satzes 29:3 sowie dann auch das Match.

In ihrer Paradedisziplin Doppel hatte Lilli Cramer wieder ihre „übliche“ Partnerin Ronja Hamm zur Seite und kam problemlos ins Halbfinale. Dort spielte das Duo etwas unklug gegen Eberl/Rudert und gewann nur glücklich mit 14:21, 21:19 und 21:16. Das Finale gegen Mädchen aus der Schweiz ging nach anfangs schnellem und ausgeglichenem Spiel in zwei Sätzen verloren. Dennoch freuten sich Cramer/Hamm über die erkämpfte Silbermedaille sehr. (rc)

