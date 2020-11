vor 48 Min.

Lions-Adventskalender: Gutes tun und schöne Preise gewinnen

Plus Wer noch einen Lions-Adventskalender kaufen möchte, sollte sich sputen. Es gibt tolle Preise von Händlern aus dem Landkreis Dillingen.

Von Berthold Veh

Wer sich noch einen Adventskalender des Lions-Clubs Dillingen sichern will, der sollte sich sputen. Denn der Verkauf endet am Samstag, 21. November. Und von den 6666 Exemplaren ist bereits eine ganze Menge verkauft, informiert Lions-Präsident Martin Jenewein. Nach dem großen Erfolg in den vergangenen acht Jahren geht die Benefizaktion nun trotz Corona-Pandemie in die neunte Runde.

Für die Kartei der Not

„Gutes tun und gewinnen“, so lautet erneut das Motto. Bisher kamen durch die Aktion rund 64000 Euro für die Kartei der Not zusammen. Über den Verein Lions-Hilfe gehen Spenden darüber hinaus beispielsweise an die Dillinger Tafel, das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen, das Projekt Kino für Senioren und die Dillinger Kulturtage. Im Topf sind dieses Mal 313 Preise im Gesamtwert von knapp 23000 Euro, erläutert der Hauptverantwortliche für die Adventskalender-Aktion, Matthias Kronmüller. Für jedes der 24 Adventskalendertürchen werden mindestens 13 Preise ausgelost.

Alle Personen über 18 Jahre können an der Aktion teilnehmen. Die Ziehung der Losnummern wird unter Aufsicht der Notarin Sonja Egner durchgeführt. Schirmherr der Benefizaktion ist erneut Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz.

100 Prozent für Hilfsprojekte

Der Dillinger Lions-Präsident Martin Jenewein würde sich freuen, wenn viele Bürger im Landkreis die gute Sache mit dem Kauf eines Adventskalenders unterstützen würden. Einige Firmen in der Region schenken den Lions-Adventskalender ihren Mitarbeitern als Dankeschön. „Unser Wunsch ist es, dass wir wie in der Vergangenheit alle 6666 Kalender verkaufen können“, sagt Jenewein. Der Erlös könne dann zu 100 Prozent tollen Hilfsprojekten zur Verfügung gestellt werden. Den Adventskalender und Infos zu den Dillinger Lions finden Sie online unter: www.lionsclub-dillingen.de

Die Verkaufsstellen

Die Verkaufsstellen des Adventskalenders sind die Geschäftsstellen der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, die Geschäftsstellen der VR-Bank Donau-Mindel, die Marienapotheke, Bücher Brenner, Papier Brenner, Scala, Optik Forscht, Versicherungsbüro Konrad, Visus 1 Optik, Lebenshilfe, Pflanzen Spengler, Wetzel Oblaten- und Waffenfabrik, Nordschwäbische Werkstätten (alle in Dillingen), Schreibwaren Roch (Höchstädt), Optik Kartaly & Forscht in Lauingen, Gartenland Wohlhüter in Gundelfingen und Schreibwaren Gerblinger in Wertingen.

