00:02 Uhr

Maskenpflicht gelockert

Saison der unteren Ligen nimmt sportlich Fahrt auf

Von Reinhold Waber

Wenig Neues beim Tischtennis in Sachen Corona: Der Verband hob lediglich die Maskenpflicht für Betreuer und zusehende Mitspieler auf – verbunden mit der dringenden Empfehlung, dennoch einen Schutz zu tragen. Sportlich tat sich dagegen einiges. In der Männer-Bezirksklasse A stand die erste Partie auf dem Plan, in der Aufsteiger Dillingen V in der kleinen Auchsesheimer Halle einen 0:3-Rückstand wettmachte und am Ende mit 7:5 einen gelungenen Einstand feierte.

Weniger erfreulich verlief der Start für Dillingen VI in die Bezirksklasse B Günzburg mit einem 1:11 in Ettenbeuren. Mit 0:12 wurde das Gastspiel des TSV Wertingen in der Gruppe Dillingen/Donau-Ries bei Harburg II gewertet, nachdem die Zusamstädter nicht antraten. Gespielt hat hingegen der FC Gundelfingen II, aber zu Hause knapp gegen Bäumenheim verloren. Kampflos überließen die TTF Unteres Zusamtal II in der Bezirksklasse C Riedlingen die Punkte. In der Bezirksklasse D gewann Zusamaltheim zum Auftakt 8:4 bei Dillingen VIII.

Neu in der Frauen-Bezirksklasse B mit dabei ist Binswangen, das sein Debüt gegen Biberbach II siegreich gestaltete. Ihr Punktekonto in der Mädchen-Bezirksklasse B ausgeglichen hat Villenbach II durch das 9:0 bei Neuling Krumbach. Den Neuaufbau in der Jungen-Bezirksklasse C begann der Nachwuchs des SV Holzheim mit einem 6:3-Erfolg in Rain. Wenig zu lachen hatten dagegen die Dillinger Buben: Die Fünfte verlor in derselben Liga 1:8 in Oettingen und die Vierte in der Bezirksklasse B Wallerstein. (rw)

