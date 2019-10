vor 22 Min.

Mehr Höhen als Tiefen

Lauingens Herren starten mit zwei Siegen in die Saison, die Gundelfinger Damen erklimmen die Tabellenspitze. Beim TV Dillingen gibt es aber noch reichlich Luft nach oben

Die Volleyball-Herren brachten ihr Potenzial beim ersten Spieltag der Bezirksklassen-Saison 2019/20 nicht aufs Parkett in Mauerstetten. Die Spiele gegen den Gastgeber sowie Friedberg IV gingen verloren. Selbstbewusst starteten die TVDler gegen Mauerstetten und führten während der ersten Sätze teilweise deutlich, konnten jedoch den Sack nicht zumachen. Und dann brach das Dillinger Spiel, obwohl auf einer soliden Annahme fußend, ein. Der TVD schwächelte vor allem in den Elementen Block und schneller Außenangriff. Deutlich ging das Auftaktspiel verloren – 0:3 (18:25, 16:25, 19:25). Etwas konzentrierter und mutiger betraten die Dillinger danach das Spielfeld gegen das sehr junge Team aus Friedberg. Hier gelang immerhin der 1:1-Satzausgleich. Im dritten Satz lagen die Dillinger 24:20 vorne, schafften es jedoch noch, diesen eigentlich sicheren Vorsprung durch unkonzentrierte Aktionen zu verschenken. Die Motivation der Donaustädter dahin – Endstand 1:3 (21:25, 25:11, 24:26, 14:25). Für Dillingen war dies der enttäuschendste Start in eine Spielzeit während der vergangenen Jahre. Doch schon am kommenden Wochenende besteht die Möglichkeit zur Revanche beim nächsten Auswärtsspieltag in Jettingen. Dort wartet wieder Mauerstetten. Erfreulich zu erwähnen ist, dass der Mannschaftskader durch David Balheim und Lew Honstein vergrößert wird. (ALU)

Auch die Mohrenstädter legten in der Bezirksklasse los. Zu Gast waren die Mannschaften FC Langweid und DJK Augsburg-Hochzoll. Mit zwei Siegen gelang dem TVL ein optimaler Saisonauftakt. Gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Langweid begann Lauingen konzentriert und mit vielen guten Blockaktionen und druckvollen Angriffe. Vor allem über Frank Engelniederhammer hatte man den Gegner im Griff. Satzgewinn (25:21) und deutliche Führung (21:14) waren die logische Folge. Von da an kam der Gegner besser ins Spiel und die eigene Durchschlagskraft ließ nach. Mit 27:25 konnte Satz zwei noch gerettet werden. In den folgenden Durchgängen hatte der TVL das Nachsehen (19:25, 15:25), so dass der Matchtiebreak entscheiden musste. Spielerwechsel führten zum 15:8 für Lauingen samt 3:2-Matchgewinn. Im Spiel gegen die DJK starteten die Lauinger in neuer Anfangsformation wieder engagiert und gewannen die ersten beiden Sätze überlegen jeweils 25:15. Eine „Auszeit“ nahm sich der TVL im folgenden Satz (6:25). Auf Augenhöhe wechselte die Führung im vierten Satz. Etwas glücklich und mit den Kräften am Ende konnten der Durchgang (25:23) und damit das Match (3:1) positiv gestaltet werden. Vor allem die starke Leistung von Steller Ingo Vincon war der Garant für die Punktegewinne gegen zwei gute Gegner. (MM)

TVL: Thomas Burr, Frank Engelniederhammer, Christian Hörger, Volker Konle, Stefan Libera, Markus Maier, Holger Schünzel, Yoseif Solomun, Ingo Vincon

Die Siegesserie der Gundelfinger Volleyball-Damen hält auch nach dem zweiten Auswärtsspieltag der Kreisliga Nord an. Sowohl Gastgeber FC Affing wie auch der TSV Inchenhofen wurden am Ende klar bezwungen. Damit war im Vorfeld allerdings nicht zu rechnen: Ohne den verhinderten Trainer Jürgen Wetzstein und mit einem krankheits- und ausbildungsbedingt dezimierten Kader ging es zum starken Aufsteiger nach Affing. Das machte einige Umstellungen im Team nötig. Dementsprechend holprig startete die Partie gegen die Gastgeberinnen. Satz eins ging nach langem Kopf-an-Kopf-Rennen verloren. Doch Gundelfingen stabilisierte die Annahme. Nun kam auch der starke Angriff zum Tragen. Satz zwei und drei wurde so eine deutliche Angelegenheit für die Gundelfinger Sechs, die am Ende von Satz vier starke Nerven bewies und nach drei abgewehrten Satzbällen den Sack zumachte: 3:1 (23:25, 25:15, 25:14, 26:24). Nach kurzer Regeneration ging es dann im zweiten Spiel gegen den TSV Inchenhofen. Youngster Michelle Diekmann gab hier ihr Saisondebüt als Zuspielerin und die Spielertrainerinnen Selina Dechant und Betti Bay stellten gleichzeitig auf ein neues Spielsystem um. Das funktionierte insgesamt sehr gut: 3:0 (25:20, 25:17, 25:17). (JW)

VGG: Bäurle, Diekmann, Se. Dechant, Sa. Dechant, Steidle, Strobel, Wanner, Bay

