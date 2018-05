vor 40 Min.

Meisterliche Eintracht Lokalsport

Fußball-A-Klasse West III: 3:0-Auswärtssieg im Topspiel beim FC Donauried bringt den Aufstieg für Landshausen. SVR hat noch kleine Chance auf Vizetitel. Wittislingen noch nicht abgestiegen.

Riesenjubel auf dem Sportplatz in Blindheim – aber nicht beim Gastgeber FC Donauried, sondern bei der Eintracht Landshausen, die sich mit ihrem 3:0-Sieg im Topspiel den Meistertitel der Fußball-A-Klasse West III samt Aufstieg in die Kreisliga sicherte. Der FCD hat vor dem letzten Spieltag noch drei Punkte Vorsprung auf Roggden, allerdings den schlechteren direkten Vergleich. Ein Zähler muss dann also noch her, um als Zweiter in die Relegation zu gehen.

Donaualtheim – FCU 1:2. Der Gast gewann vor allem dank einer enormen Willensleistung. Daniel Schmauder und Michael Lorenz brachten die Gäste in einer spielerisch ausgeglichenen ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Das Aufbäumen der Heimelf nach dem Seitenwechsel reichte lediglich zum Anschlusstreffer durch Michael Marquardt (80.). (RETH)

Kicklingen II – Roggden 0:5. Der Sieg für Roggden war zwar verdient, fiel aber etwas zu hoch aus. Vorne vergab die Baumann-Elf leichtfertig ihre Chancen (T. Gollmann, M. Cham, F. Schneider), hinten war es Keeper Ch. Jung zu verdanken, dass es nur 0:1 zur Pause stand (Tor: St. Saule; 25.). Saule war es auch, der zum 0:2 traf (64.). Ab der 70. Minute ging es Schlag auf Schlag zum 0:5 weiter. Torschützen waren Ph. Hetsch (71.; 77.) und S. Demir (84.). (VOGTE)

Binswangen II – Wittislingen 0:1. In einem intensiven Spiel um den Klassenerhalt ging es für die Binswanger um die ihre Chance. Torgelegenheiten blieben Mangelware, trotzdem gingen die Gäste in der ersten Hälfte durch einen Kunstschuss in Führung. Auch in der zweiten Hälfte dasselbe Bild: Zweikämpfe ohne klare Chancen. Das Schlusslicht ist abgestiegen. (step)

Zusamaltheim – Steinheim 3:2. Die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Steinheim, folgerichtig gingen sie durch Tobias Mayr in Führung. Danach wurde der VfL besser und drehte durch Jochen Manzenrieder (23.) und Markus Reiter (32.) die Partie. Nach der Halbzeit konnte der VfL die Führung durch Michael Lutz ausbauen (63.). In der Folge kamen die Steinheimer zurück und verkürzten durch Thomas Husser noch auf 3:2 (70.). (we)

Lutzingen – Osterbuch (Spielabbruch). Die Verschiebung rächte sich: Die auf 17 Uhr angesetzte Partie war im ersten Abschnitt ohne Tore geblieben. Zur Pause setzte ein heftiges Gewitter ein, das schließlich den Schiedsrichter dazu veranlasste, die Begegnung nicht weiter fortzusetzen. Die weitere Entscheidung liegt nun beim Sportgericht. (dz)

Bissingen – Mörslingen 1:0. Nachdem Reiter in der 3. Minute freistehend vergeben hatte, spielte sich danach das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. Nach einer halben Stunde prüfte Schäferling den Gästetorhüter mit einem Fernschuss. Mörslingen traf zweimal nur die Latte. In der 58. Minute zielte Hämmerle knapp vorbei, fünf Minuten später traf er nach schöner Einzelleistung zum „Tor des Tages.“ (debe)

FC Donauried – Landshausen 0:3. Im Spitzenspiel besaß der Gastgeber anfangs die besseren Möglichkeiten. Ein Fehler begünstigte die Führung der Eintracht durch Martin Lukschnat (24.). Mit dem Vorsprung im Rücken trat der Gast nun souveräner auf und machte durch Treffer von Jürgen Pflügel (58.) und nochmals Lukschnat (82.) den Meistertitel klar – da war der Jubel bei den Gästen groß. (dz)

