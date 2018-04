vor 22 Min.

Meisterparty muss verschoben werden Lokalsport

Landesligist Dillingen war bereit für den Aufstieg, aber der Gast ein Spielverderber

Von Fabian Wittke

Die Ausgangslage war wahrscheinlich zu perfekt. Topspiel daheim, tolle Kulisse. Dillingens Landesliga-Cracks hätten bereits zwei Spieltage vor Tischtennis-Saisonende gegen Königsbrunn die Meisterschaft vorzeitig sichern können. Ein Unentschieden hätte ausgereicht. Vor 100 Zuschauern spielten allerdings die Gäste den Spielverderber bei der geplanten Meisterparty und fügten dem TVD seine erste Niederlage überhaupt zu (5:9).

Bereits nach den Doppeln lag Dillingen 1:2 zurück, da nur Ulrich Foag/Benedikt Hirner punkteten und ihre Saisonbilanz auf 18:0 ausbauten. Im Einzel drehten sie die Partie auf 3:2. Erneut Foag und Hirner verkürzten mit den einzigen weiteren TVD-Punkten zum zwischenzeitlichen 5:6. Die nächste Chance zum Bayernliga-Aufstieg gibt es nun am Samstag ebenfalls in heimischer Halle um 18.30 Uhr gegen den TV Boos.

Besser machten es die von Absagen geplagte „Zweite“. Mit vier Ersatzleuten gelang ein überraschender 9:2-Sieg über den Post SV Augsburg III. Damit sicherte man sich Rang vier in der Tabelle. Manuel Pulci/Manuel Wiedmann, Fabian Wittke/David Ozga und Simon Kesselring mit Björn Reiß sorgten für eine 3:0-Doppelführung. Pulci (2), Wittke (2), Ozga und Reiß punkteten im Einzel. Ihre tolle Meisterschafts-Saison beendeten die Herren IV mit einem 9:4-Erfolg über den VfL Zusamaltheim. Die Herren VI fegten Oberndorf III mit 9:2 aus der Halle. Im Nachwuchsbereich war die „Dritte“ mit einem 8:2-Auswärtssieg beim FC Mertingen und die „Fünfte“ mit 8:2 gegen den VfL Zusamaltheim II ebenfalls erfolgreich. Am Wochenende steht auch für die Jungen I die entscheidende Partie um den Aufstieg in die Bayernliga an – um 10 Uhr beim TTC Langweid.

Weitere TVD-Partien: Freitag: Bäumenheim – Jungen IV (18 Uhr); TV Lauingen – Herren III (20 Uhr); Herren VI – TTF Unteres Zusamtal III (20 Uhr); Mertingen IV – Herren V (20.15 Uhr); alle Samstag: TTC Langweid – Jungen I (10 Uhr); FC Gundelfingen – Jungen V (10 Uhr); Jungen III – Höchstädt; Herren II – Königsbrunn II (beide 14.30 Uhr); Herren VII – Zusamaltheim II; Herren I – TV Boos (beide 18.30 Uhr)

