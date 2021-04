Mit Old- oder Youngtimern Buchstaben sammeln, auch im Kreis Dillingen

Spaß-Rallye: Der MC Lech-Schmutteltal organisiert eine Ausfahrt um Punkte durch mehrere Landkreise Schwabens.

Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal veranstaltet vom 1. Mai bis 15. August die Landkreisrallye „Rund um Augsburg“. Jeder Fahrer eines Old- oder Youngtimers (Auto oder Motorrad) wählt dabei seine Strecke frei aus, allerdings dürfen sie nur Ortschaften anfahren die im Landkreis Augsburg oder in den Landkreisen Aichach / Friedberg, Dillingen und Günzburg liegen. Die Aufgabe der Spaß-Rallye: Orte anfahren, deren Anfangsbuchstaben zusammengesetzt den Vereinsnamen „LECH SCHMUTTERTAL“ ergeben.

Nachdem auch in diesem Jahr sämtliche Messen, Treffen, Ausfahrten, Reisen und geplante Urlaube mit dem Oldtimer bislang nicht stattfinden konnten, veranstaltet der Verein diese Rallye. In Zeiten des Corona-Lockdowns und danach sollen die Teilnehmer bei einer Fahrt durch die Heimat mit ihren schönen Ortschaften im geliebten Old- oder Youngtimer auf andere Gedanken kommen.

Zehn Euro Startgeld, zwei Klassen

Die Voraussetzung sind das Startgeld von zehn Euro und ein passendes Fahrzeug: Startberechtigt sind folgende Automobile und Motorräder: in Klasse 1 Oldtimer mit Erstzulassung vor dem 31. Dezember 1990; in Klasse 2 Youngtimer mit Erstzulassung vom 1. Januar 1991 bis 31. Dezember 2000. Es warten schöne Preise, ein beliebiger Starttermin und freie Streckenwahl.

Und das Ganze funktioniert trotz Corona-Krise, aber unter den jeweils aktuellen Pandemie-Vorgaben. Die Rallyestrecke beginnt vor der eigenen Haustür. Auch die Länge der Tour kann selbst bestimmt werden, je nach Lust und Laune stecken die Teilnehmer mit einem Blick auf die Landkarte eine Route ab, die zu ihrem Klassiker passt. Gewertet werden nur angefahrene Orte deren Anfangsbuchstaben den eingangs genannten Lösungsbegriff ergeben.

Als Nachweis der angefahrenen Etappenziele dienen Bilder, analog oder digital, mit dem das Team sein Teilnehmerfahrzeug zusammen mit dem jeweiligen Ortsschild fotografiert hat. Das Nummernschild muss lesbar sein und immer das gleiche Fahrzeug zum Einsatz kommen. Die Reihenfolge, in der die Orte angefahren werden, ist freigestellt. Es gilt jeweils der erste Buchstabe des Ortsnamens auf dem gelben Ortsanfangsschild. Orte mit grünem Ortshinweisschild werden nicht gewertet. Die Mehrfachteilnahme – mit dann einem anderen Fahrzeug – ist möglich. Sobald alle Fotos der Buchstabenfolge komplett sind, sind die Bilder unter www.mc-lech-Schmuttertal.de hochzuladen.

Entlegene Ort ansteuern bringt mehr Punkte

Für jeden der 16 Buchstaben gibt es 100 Punkte. Fahren jedoch mehrere Teilnehmer den gleichen Ort an, wird die Punktzahl um die Anzahl dieser Teams verringert. Es ist also sinnvoll, möglichst entlegene Orte anzusteuern, um die Wahrscheinlichkeit eines Punktabzugs zu minimieren. Sieger jeder Klasse ist der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl. Einsendeschluss ist der 14. August 2021, damit auch wirklich genug Zeit bleibt, die beste Fahrtstrecke auszusuchen. Die Siegerehrung mit Übergabe der Pokale und Preise findet beim Oldtimertreffen in Meitingen am Sonntag 12. September 2021 statt.

Und wer jetzt schon grübelt, wie er neben der Fahrt nach Christgarten zu seinem zweiten „C“ kommt: Für diesen Buchstaben dürfen auch Orte angesteuert werden, deren Name an zweiter Stelle ein „C“ hat.

Info: Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter www. mc-lech-schmuttertal.de („Landkreisrallye“), oder per Telefon unter 0821/48688805, erforderlich