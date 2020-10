vor 33 Min.

Mit Sieg in die Pause

Schretzheim will aus dem Nachholspiel gegen Möttingen ein gutes Gefühl mitnehmen

Zur letzten Punktpartie des Jahres dieser überlangen Corona-Saison 2019/21 in der Fußball-Kreisliga Nord erwartet der BC Schretzheim am Samstag, 14 Uhr, den TSV Möttingen. Das Hinspiel hatten die Kleeblättler im September 2019 auswärts noch 0:2 verloren.

In seinem jüngsten Ligaspiel unterlag der BCS am 10. Oktober zwar bei Tabellenführer SV Wörnitzstein-Berg glatt 0:4, präsentierte sich dafür im Ligapokal stark und konnte die beide Derbys gegen Holzheim (4:2) und Höchstädt (2:1) für sich entscheiden. Ein Punktgewinn wäre jetzt wichtig, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen und den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern.

„Wir wollen nochmals alles raus hauen und 100 Prozent abrufen“, sagt BCS-Trainer Markus Zengerle, weiß aber auch: „ Möttingen ist eine starke Mannschaft, die vor allem in der Defensive ihre Qualitäten hat. Wir müssen vor dem Tor eiskalt sein und die wenigen Chancen, die sich ergeben, nutzen!“

Der TSV Möttingen stellt die zweitbeste Abwehr der Kreisliga Nord und musste in 20 Spielen erst 19 Gegentore hinnehmen. Die Gäste belegen im Moment den sechsten Tabellenplatz und gewannen ihre beiden jüngsten Begegnungen mit 1:0 gegen den SV Kicklingen-Fristingen und 2:1 gegen Donaumünster-Erlingshofen. Die Zuschauer sind angehalten, sich am Samstag an die vorgegebenen Hygienemaßnahmen zu halten.

Die Jugend- und Abteilungsleitung des BC Schretzheim haben beschlossen, aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen den Trainings- sowie Spielbetrieb der Kleinfeldmannschaften im F- und E-Jugendbereich mit sofortiger Wirkung einzustellen. (MDA/SVK)

