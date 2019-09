vor 27 Min.

Mit der Nase bricht der Widerstand

Wertingens Damen kämpfen, verlieren aber letztlich ebenso wie das Männer-Team

Im Auftaktspiel der BOL-Saison mussten sich Wertingens Handballdamen gegen Aichach mit 19:25 geschlagen geben. Das neuformierte Team um Trainer Christian Michalke hielt dank einer guten Abwehrleistung in der ersten Viertelstunde noch den Anschluss. Ab dem 5:5 zogen die Gastgeber zwischenzeitlich mit fünf Toren davon und führten zur Pause 13:10. Die Wertingerinnen gaben nicht auf und erkämpften nochmals den Ausgleich. Routinier Annika Petersen verletzte sich und musste die Partie mit Verdacht auf eine Nasenfraktur beenden. Der Ausfall verhinderte den weiteren Lauf der Zusamstädter, die nun Aichach in der Rückwärtsbewegung nicht mehr standhalten konnten. Trainer Michalke will die Niederlage gegen den Favoriten nicht überbewerten. „Wir trafen heute einfach auf das besser eingespielte Team“, zog der Coach das Fazit dieser Auftaktniederlage.

Spielfilm: 4:4, 8:5, 13:10 – 16:16, 23:17, 25:19

TSV Wertingen: Lisa Stumpf, Larissa Unglert, Isabell Müller, Annika Petersen (2 Tore), Andrea Gump (4), Lena Kretzschmar (9/6 Siebenmeter), Pia Sprater, Kathleen Diminger, Maggy Seitz, Krisztina Engi (1), Sarah Hieber, Carina Schimmer (4)

Eine Nummer zu groß waren die Aufgaben für die Wertinger Bezirksliga-Herren beim TSV Haunstetten II. Bereits früh war das Spiel gegen die ersatzgeschwächten Wertinger gelaufen. Wie schon in der Vorwoche zeigten sie eine Vielzahl technischer Fehler, die die erfahrenen Gastgeber für sich zu nutzen wussten. Nach einer Auszeit besserte sich das Spiel bis zur Halbzeit und man war dem Gegner in dieser Phase ebenbürtig. Nach dem Seitenwechsel wollte Wertingen genauso weiter machen, lief sich aber mehr und mehr in der heimischen Abwehr fest oder scheiterte am starken Schlussmann. Im Gegenzug nutzen die Haunstetter ihre Chancen und bauten die Führung weiter aus. Die Wertinger steckten auf und verloren am Ende auch in der Höhe verdient mit 34:18. (MIGA/ANSE)

Spielfilm: 4:0, 10:4, 16:8 – 23:11, 28:16, 34:18

TSV Wertingen: Matthias Bestle; Michael Gump, Fabian Munz, Besmir Osmani (2), Manuel Reitenauer (4/1), Maximilian Reiner (3/2), Andreas Seitz, Martin Straub (4), Laurin Thierauf (5)

