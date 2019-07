vor 34 Min.

Mit gutem Gefühl nach Gilching

Julian Elze (rechts) präsentierte sich in der Vorbereitung in einer top Verfassung, in Gilching kann sich der Gundelfinger aber nicht ins Getümmel werfen. Kniebeschwerden zwingen ihn zu einer unfreiwilligen Pause.

Der letzte Auftritt dort vor zwei Monaten war für den FC Gundelfingen zukunftsweisend

Knapp zwei Monate ist es her, da herrschte im Stadion des TSV Gilching-Argelsried Jubelstimmung. Aber nicht aufseiten der Hausherren, denn für die war zu dem Zeitpunkt die Landesliga-Saison schon gelaufen. Während es für die Kicker des FC Gundelfingen noch um den Klassenerhalt ging, den sie mit dem 2:0-Erfolg einfuhren und dafür von den zahlreich mitgereisten Fans gefeierten wurden. Am Sonntag (15 Uhr) tritt der FCG erneut in Gilching an – und diesmal ist es der Auftakt in die neue Saison 2019/20.

Das Erfolgserlebnis aus dem Mai ist auf Gundelfinger Seite noch gegenwärtig, war es doch ausschlaggebend dafür, dass sie weiterhin in der Landesliga gegen den Ball treten dürfen. „Mittelfristig wollen wir in der Liga auch wieder vorne mitspielen, so wie es vor ein paar Jahren schon der Fall war“, erklärt der Sportliche Leiter Stefan Kerle, aktuell hat er aber einen guten Saisonstart im Visier. Die Geschichte aus dem Vorjahr mit vier Punkten aus den ersten neun Spielen soll sich nicht wiederholen, wenngleich Trainer Martin Weng weiß: „Gilching hat einen neuen Coach und diesmal geht es für den TSV um etwas. Das lässt sich mit dem Spiel im Mai nicht vergleichen.“

Trotzdem fährt Weng mit „einem guten Gefühl“ nach Gilching, was auch daran liegt, „dass wir gerade im Defensivverhalten weiter sind als in der vergangenen Saison. Das haben die Vorbereitungsspiele gezeigt.“ Dabei schließt der Trainer selbst die 0:6-Niederlage gegen den Bundesligisten FC Augsburg ein. Offensiv dagegen sieht der 34-Jährige noch Steigerungspotenzial.

Bedauerlich sei, dass zum Auftakt Julian Elze nicht zur Verfügung stehe. „Er war die ersten Wochen unser bester Mann, hat sich im Training überragend präsentiert. Es ist echt bitter, dass ihn jetzt die Kniebeschwerden stoppen“, verrät der Coach. Wie schwer die Verletzung ist, muss noch geklärt werden. Wie die FCG-Startelf in Gilching ausschaut, hängt ein Stück weit davon ab, ob die zuletzt angeschlagenen Jonas Schneider und Manuel Müller auflaufen können. „Acht Positionen habe ich fest im Kopf“, verriet Weng vor dem FCA-Spiel seinen Schützlingen, die drei freien Plätze werden kurzfristig vergeben. Wobei der Trainer betont: „In den nächsten Wochen werden alle ihre Einsatzzeiten bekommen, denn bis Ende August müssen wir personell öfters improvisieren.“ (wab)

FC Gundelfingen: Dewein, Ortner; Grötzinger, Zeyer, Brugger, Reutter, Weichler, Braun, Kühn, Noller, Müller (?), Fink, Oberling, Schmid, Öz, Schneider (?), Ost, Rembold, Beck

Der Gegner: Eine Ära ist beim TSV Gilching-Argelsried in der Sommerpause zu Ende gegangen. Wolfgang Krebs, der die fußballerische Nummer eins im Landkreis Starnberg aus der Kreisklasse in die Landesliga geführt hatte, wechselte nach elf Jahren zum Bezirksligisten MTV Berg. Während Krebs im Frühjahr die Gilchinger noch zum Klassenerhalt führte, plante sein Nachfolger Peter Schmidt (zuletzt FC Deisenhofen) schon die Zukunft. Die findet allerdings (vorerst) ohne Torjäger Ramon Adofo steht, der aus beruflichen Gründen nicht mehr trainieren kann. Gegen den FCG wollen die Oberbayern die beiden Niederlagen aus der vergangenen Saison (0:2 und 0:6) vergessen machen.

