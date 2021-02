vor 58 Min.

Miteinander in Gundelfingen laufen und Leben retten

Die Tennisabteilung des FC Gundelfingen startet den zweiten Teil einer ungewöhnliche Spendenaktion. Das Ziel sind 20.000 Kilometer und ein Defibrillator für die Sportanlage.

Von Dominik Förg

Die erfolgreiche Laufaktion der Tennisakteure des FC Gundelfingen zum Jahresende 2020, die den Spendentopf bereits um einige Euro gefüllt hat, war Teil eins des „coRUNa-Spendenlaufs“. Für Teil zwei sind nun vom 1. bis 31. März alle Sportlerinnen und Sportler der FCG-Abteilungen zum Mitmachen aufgerufen.

Ein Defibrillator soll her

Das Motto „Miteinander laufen – Leben retten“ soll die Finanzierung eines öffentlich und frei zugänglichen Defibrillators auf der FCG-Sportanlage in der Nähe des Trimm-Dich-Pfads und des Waldkindergartens unterstützen. Neben der guten Sache geht es freilich auch um sportlichen Ehrgeiz und der Sportausübung zur Erhaltung der körperlichen Fitness in Form von Joggen, Nordic Walking, Spazieren oder Fahrradfahren an der frischen Luft und Spaß an der gemeinschaftlichen Aktion für einen guten Zweck.

Die Lauleistung wird per App gemessen

Die Laufleistung wird von den Teilnehmenden über eine Tracking-App nachgewiesen und an das Organisationsteam gemeldet. Ziel ist, gemeinsam die 20.000-Kilometer-Marke zu knacken und dadurch den FCG-Defibrillator zu finanzieren. Die Anmeldung erfolgt über den Spielleiter der jeweiligen Abteilung oder für Externe auch über Vereinsmitglieder.

