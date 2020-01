vor 3 Min.

Mittelplatz gefestigt

Nach dem Pokalerfolg und vor dem Derby Sieg und Niederlage für TV Dillingen

Tabellenführer Langweid und Tabellennachbar Jettingen waren die Gastteams der Dillinger Volleyballer beim Bezirksklassen-Heimspieltag. In der Vorwoche waren diese beiden Mannschaften im Kreispokalfinale vom TVD knapp, aber verdient besiegt worden. Diesmal gab es nach der Pokalehrung durch Spielwart Anton Gleich einen Sieg und eine Niederlage.

Da an diesem Spieltag neben Mittelblocker W. Makelky auch Zuspieler E. Atanous-Böhm fehlte, wurde Außenangreifer Andreas Ludewigt zum Zuspieler umfunktioniert. Im ersten Spiel gegen den FC Langweid erwischte der TVD mit sicheren Aufschlägen und gelungenen Blockpunkten den besseren Start und ging in Führung (25:23). In der Folge stellten sich die Gäste besser auf den Dillinger Block ein. Während sie nun mit akrobatischen Feldabwehren immer mehr Selbstvertrauen erlangten, wirkte die Dillinger Mannschaft in der Aufschlagannahme zunehmend verunsichert, was dazu führte, dass ein sauberes Kombinationsspiel über Hilfs-Zuspieler Ludewigt unmöglich wurde. Folge waren drei Satzverluste und der 1:3-Endstand.

Nun galt es, mit einem deutlichen Sieg gegen ersatzgeschwächte Jettinger zumindest den Platz im Mittelfeld der Tabelle abzusichern. Schnell lagen die Gäste deutlich zurück, kämpften sich aber auch wieder heran. Eine nun wieder konzentrierte Leistung im Block, insbesondere durch die Dillinger Mittelblocker und vor allem überraschende Diagonalschläge von Überkopf-Angreifer Jonas Dieckmann, setzten den VfR unter permanenten Druck. Nachdem der erste Satz noch knapp an Dillingen ging, wurde nun das Jettinger Team förmlich an die Wand gespielt, was zum deutlichen und ungefährdeten 3:0-Sieg des TVD führte.

Bei nächsten Spieltag am 1. Februar kommt es zum Duell beim Lokal- und Tabellennachbarn TV Lauingen. (chrs)

Themen folgen