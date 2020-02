vor 37 Min.

Mörslinger Kegler verlieren gegen Zuchering

Herren I kehren ohne Sieg zurück – Herren II spielen Remis

Von Birgit Erdmann

Der Bayernligist SKK Mörslingen I kehrt ohne Punkte aus Zuchering zurück. Mit nur acht Holz Differenz verliert er und verpasst das Remis. Tagesbester Spieler war Fabian Frank mit 596 Kegeln, dicht gefolgt von Bernd Steinbinder mit 595 Kegeln. Ein Unentschieden erkämpfte sich die zweite Mannschaft beim KRC Kipfenberg II. Überragender Spieler war Kapitän Peter Laßmann mit 617 Kegel. Für die „Dritte“ und „Vierte“ gab es ebenfalls keine Punkte.

SV Zuchering I - SKK Mörslingen I 6:2 (3328:3320). Der SKK ging mit Bernd Steinbinder und Thorsten Nippert in das Match. Steinbinder gewann klar und erspielte 97 Holz plus für den SKK. Nippert unterlag Marcus Hartmann. Im Mittelpart fand Markus Fischer nicht in die Spur und unterlag gegen Michel Baumgarten. Gerd Häusler lieferte sich mit Bernd Spiegl ein spannendes Duell, das jedoch zugunsten des Zucheringers ausging. Nun führten die Gastgeber mit 3:1 mit einem Vorsprung von 32 Kegeln. Mit Fabian Frank und Markus Büchner schickte der SKK zwei routinierte Schlussspieler auf die Bahnen. Frank gewann, jedoch musste Büchner seinen MP Christian Lösel überlassen. Am Ende standen beim SV Zuchering acht Holz mehr auf der Habenseite.

Schuller – Steinbinder 0:1 (0:4/498:595), Hartmann – Nippert 1:0 (2:2/589:550), Baumgarten – Fischer 1:0 (4:0/583:501), Spiegl – Häusler 1:0 (2:2/542:534), Bleier – F. Frank 0:1 (0:4/539:596), Lösel – Büchner 1:0 (3:1/577:544).

KRC Kipfenberg II – SKK Mörslingen II 4:4 (3303:3322). Ersatzmann Matthias Nippert trumpfte mit 612 Kegel zum Start gegen Markus Gloßner auf und sicherte alle vier Sätze für sich und somit auch den MP. Michael Baur verlor seine Partie hingegen knapp. Im zweiten Drittel zeigte Weber schwache Leistung und musste seinen Punkt dem Kipfenberger überlassen. Uwe Färber hatte ebenfalls das Nachsehen. Mit persönlicher Best- und Tagesbestleistung von 617 Kegel holte Kapitän Peter Laßmann den zweiten MP für sein Team. Wolfgang Lang hingegen verlor sein Match. Am Ende sicherte sich der SKK das Unentschieden aufgrund des höheren Gesamtergebnisses.

Gloßner - M. Nippert 0:1 (0:4/543:612), Simon - Baur 1:0 (3:1/556:542), Loncarevic - Weber 1:0 (3:1/519:499), Seeger - Färber 1:0 (2:2/539:536), Möschl - P. Laßmann 0:1 (2:2/605:617), Klüber - Lang 1:0 (3:1/541:516).

SKK Mörslingen III – 1. SSV Höchstädt I 1:5 (2060:2189). Jürgen Brugger gewann den Ehrenpunkt. Tagesbester war Kreismeister Peter Kordik von der SSV mit 590 Kegel.

Brugger – Schadl 1:0 (3:1/533:518), Ritter – Bieberich 0:1 (0:4/501:568), M. Nippert – Kordik 0:1 (1:3/560:590), Veh – Aninger 0:1 (2:2/466:513).

SKK Mörslingen IV – SSV Höchstädt II 1:5 (1744:1870). Nur Dominik Gruber konnte den MP für den SKK sichern. Bester seitens der Mörslinger war U18-Jugendspieler Jonas Herreiner mit 482 Holz.

Körle – A. Schmid 0:1 (2:2/432:441), Kotter – E. Schmid 0:1 (0:4/369:459), Herreiner – Häußler 0:1 (2:2/482:516), Gruber – W. Schmid 1:0 (2:2/461:454).

