Gelungener Ausklang

MCK-Starter sind beim Saisonfinale der Autocross-DM schnell unterwegs

Im hessischen Gründau fand der letzte Lauf zur deutschen Autocross-Meisterschaft 2021 statt. Schnell auf der Strecke unterwegs waren dabei auch wieder die Starter des MC Kesseltal. Die besondere Herausforderung: Sie ist komplett asphaltiert, weshalb die Rennfahrzeuge entsprechend vorbereitet bzw. umgebaut werden müssen und mit Slick-Reifen gefahren wird.

Jörg Kurtz startete in der Klasse 3a (Supertourenwagen Zweirad getrieben) und erreichte im Training die fünftschnellste Zeit. In den Vorläufen schaffte es Kurtz auf Platz vier, wobei er das Pech hatte, dass der zweite Lauf, bei dem er in Führung lag, wegen eines Unfalls abgebrochen werden musste. Im Finale wurde er ebenfalls Vierter.

Mit seinem Audi Quattro war der Amerdinger Andreas Fürst bei den Allrad-Supertourenwagen am Start. Er erreichte in den Vorläufen und im Finale jeweils den zweiten Platz. Insgesamt belegte Andreas Fürst in der DM-Gesamtwertung 2021 den hervorragenden dritten Platz.

Sein Sohn Marco Fürst trat in der Klasse 4 (Crossbuggy) an und fuhr den zweiten Platz im Finale nach Hause. In der DM-Gesamtwertung 2021 für Buggys wurde er Fünfter.

In der Buggy-Klasse machte sich Michael Straub für den MCK auf die Strecke. Er wurde im Finale Dritter hinter den beiden EM-Fahrern Steven Laubach und Michael Buddelmeier und erreichte somit Platz sieben in der Gesamtwertung für Buggys.

Weitere Infos: www.mc-kesseltal.de