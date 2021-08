Motorsport

vor 37 Min.

Guter Saisonstart auf schöner Strecke

Beim DM-Auftakt in Oschersleben liegt hier Andreas Fürst mit seinem Audi im Rennen der Spezialtourenwagen-Klasse 3b in Führung.

Nach der langen Corona-Zwangspause fahren die Aktiven des MC Kesseltal in Sachsen-Anhalt vorne mit. Am heimischen Kesseltalring bleibt es 2021 jedoch still

Von Martin Fürst

Auf einer der schönsten Autocross-Rennstrecken Deutschlands fand beim MSC Oschersleben der erste Lauf zur deutschen Autocross-Meisterschaft 2021 statt. Zum Kräftemessen nach der langen Corona-Pause nahmen sieben Fahrer des MC Kesseltal den weiten Weg nach Sachsen-Anhalt auf sich. Zum ersten Mal war Michael Eberle mit seinem Opel Kadett der Klasse 3a auf der Rennstrecke „An den Sieben Bergen“ am Start – und machte seine Sache gleich sehr gut. Nach einem durchwachsenen Zeittraining mit Platz sieben konnte er sich in den Vorläufen auf den fünften Gesamtplatz steigern. Im Finale bremste ihn ein Antriebsproblem, er wurde Sechster. In der Klasse 3b (Spezialtourenwagen) war Andreas Fürst mit seinem schnellen Audi Quattro gegen starke Konkurrenz unterwegs. Anfangs noch etwas verhalten mit Trainingsplatz drei, bewies er ab dem ersten Vorlauf seine Stärke und war der Schnellste. Im spannenden Finale feierte Andreas Fürst einen knappen, aber verdienten Sieg. Bei den Cross-Karts der Klasse 4a fuhren mit Marco Fürst, Natalie Straub und Julia Baltzer drei MCKler mit. Im gut besetzten Feld erreichte Julia Baltzer nach den Vorläufen Platz neun. Natalie Straub kam mit den Plätzen vier, vier und zwei in den Vorläufen auf einen guten fünften Startplatz fürs Finale. Marco Fürst war beim ersten Saisonlauf bestens drauf und gewann nach gutem Training seine drei Vorläufe: Startplatz eins und Platz eins im Finallauf. Jan Baltzer kam im Training des mit EM-Fahrern besetzten Felds der Klasse 5a (Spezialcrosser bis 1600 ccm) auf einen starken dritten Rang. In den Vorläufen zeigte er etwas Nerven und musste mit Rang neun der Qualifikationswertung ins B-Finale. Dieses beendete er mit Platz zwei und kam somit ins A-Finale, wo er Rang acht erreichte. Der dienstälteste MCK-Fahrer, Michael Straub, hatte in der Klasse 5b (Spezialcrosser über 1600 ccm) ein schweres Los. Nach dem vierten Vorlauf-Gesamtplatz durfte er sich im Finale nach guter Leistung ebenfalls über Rang vier freuen. Am Wochenende des 18/19. September steht der nächste DM-Lauf im sächsischen Dauban an. Das diesjährige MCK-Heimrennen, der Kesseltaler Autocross, wurde aufgrund der Corona-Vorgaben abgesagt. 2022 (16. bis 18. September) soll am Kesseltalring aber wieder gefahren werden.

Themen folgen