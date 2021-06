Theresia Schwenk: „Coole Strecke“ bei der deutschen Meisterschaft

Radsport: Die Wittislingerin Schwenk startet am Sonntag im Feld der Elite-Damen. Und hat eine ordentliche Platzierung als Ziel.

Zu den Kandidatinnen auf einen Olympia-Startplatz zählt sich Theresia Schwenk selbst nicht, aber eine ordentliche Platzierung im Feld der deutschen Elite-Damen traut sich die Mountainbikerin aus Wittislingen schon zu: „Ich fühle mich aktuell sehr gut. Auf die DM freue ich mich sehr, weil ich die Strecke als sehr cool in Erinnerung habe. Die Meisterschaften sind immer etwas speziell, da kann in einem Rennen viel passieren. Und oft gibt es Überraschungen.“

18 Konkurrentinnen für Schwenk

Im hessischen Geldern finden am Sonntag die deutschen Titelkämpfe in den Cross-Country-Disziplinen statt. Neben der 25-Jährigen aus Wittislingen haben 18 weitere Starterinnen für das Elite-Damen-Rennen gemeldet. Unter ihnen die bestplatzierten deutschen Frauen im Weltcup wie Elisabeth Brandau, Nadine Rieder oder Nina Benz. „Es haben sich auch einige U21-Fahrerinnen in die Elite hochstufen lassen, was bedeutet, dass die Konkurrenz sehr groß und stark ist“, weiß Schwenk: „Jedenfalls freue ich mich auf das Rennen, werde mein Bestes geben und das Maximum rausholen.“

Nach der DM geht es für Theresia wieder zum Weltcup

Die wichtigsten Starts für sie in diesem Jahr waren bislang zwei Weltcups in Albstadt/Baden-Württemberg und Nove Mesto/Tschechien, die sie jeweils im hinteren Mittelfeld beendete. Grundsätzlich stellt Schwenk fest: „Ich bin froh, dass der Sommer endlich da ist. Es macht mir gleich viel mehr Spaß auf dem Rad, wenn ich nicht drei Trikots und zwei Hosen anziehen muss. Das hat mich die letzten Tage richtig gepusht.“ Weiter geht es für Theresia Schwenk nach der „Deutschen“ wieder im Weltcup: Leogang im österreichischen Bundesland Salzburg ist hier am 12./13. Juni die nächste Station.