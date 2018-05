vor 20 Min.

Nach Sieg zwei heißt es abwarten Lokalsport

Handball: TVG-Damen tun in der Relegation alles für ein weiteres Landesliga-Jahr.

Nach einem nervenaufreibenden Spiel geht auch die zweite Runde der Abstiegsrelegation an die Handball-Damen des TV Gundelfingen: Wie beim Hinspiel daheim gewann sie auch beim HSV Bergtheim II mit 19:18-Toren. Sollte es also noch einen freien Landesliga-Platz geben, könnte er den Gärtnerstädterinnen gehören.

Die Partie in Unterfranken war geprägt von einigen Verspätungen. Fans und ein Teil der Mannschaft steckten im dichten Verkehr. Und auch die erste TVG-Führung ließ bis Mitte der zweiten Halbzeit auf sich warten.

„Wie so oft in der vergangenen Saison ist das Team nur dank der A-Jugendlichen im Spiel geblieben, sagt Trainer Christof Traut nachher stolz. Sollte der Ligaerhalt also klappen – Einschätzungen zufolge sind die Zeichen dafür positiv – dann stehen talentierte Nachwuchsspielerinnen bereit. Jetzt heißt es warten, bis der BHV die endgültige Ligenaufteilung bekannt gibt. (tvg)

