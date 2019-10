00:03 Uhr

Nach der Ehrung ist vor dem Pokalfinale

Gaumeister in Reistingen ausgezeichnet. Weiter geht’s am 13. Oktober

Von Werner Hefele

Der Donau-Brenz-Egau-Sportschützengau hatte zu seiner Sportlerehrung ins Schützenheim nach Reistingen eingeladen. Gauschützenmeister Josef Grosser begrüßte die Ehrengäste und nahm zusammen mit Gausportleiter Jürgen Bunk die Ehrungen der erfolgreichen Aktiven bei der Gaumeisterschaft und der schwäbischen Meisterschaft vor. Die Erstplatzierten erhielten eine Urkunde samt Anstecknadel.

Bei der Gaumeisterschaft am Start waren 479 Schützinnen und Schützen in verschiedenen Disziplinen, um vordere Plätze bei den einzelnen Disziplinen zu erringen und sich damit für die schwäbische Meisterschaft zu qualifizieren. Alle Ergebnisse zu den Wettkämpfen:

www.dbe-gau.de/Sport/Gaumeisterschaft

Bei der schwäbischen Meisterschaft belegten 27 Schützen und Schützinnen aus dem DBE-Gau die Plätze eins bis drei. Sie alle erhielten für ihre Leistung Urkunden vom Schützenbezirk Schwaben. Nach der Ehrung der erfolgreichen Sportler dankte Dritter Gauschützenmeister Gernot Fauser allen Teilnehmern am Rundenwettkampf 2018/19 für die reibungslose Durchführung. Er informierte über den nun anstehenden Rundenwettkampf 2019/20. Daran beteiligen sich 114 Mannschaften aus 38 Vereinen in der Disziplin Luftgewehr (62), LG Auflage (24), Luftpistole (16), Sportpistole (3), KK-Gewehr liegend (3) und LG Jugend (6).

Im Rundenwettkampf des Schützenbezirkes Schwaben starten in der Bezirksoberliga LG die Mannschaften aus Aislingen und Eppisburg, in der Bezirksliga LP Schretzheim, in der Bezirksoberliga LG-Auflage Wittislingen und in der Bezirksliga LG-Auflage Bachhagel I und I, Schwennenbach und Kicklingen. Alle Unterlagen für den neuen Rundenwettkampf sind auf der Homepage des Gaues veröffentlicht.

Das Gaupokal-Finale 2019 des DBE-Sportschützengaues findet am Sonntag, 13. Oktober, im Schützenheim in Lutzingen statt. Das Finalschießen setzt sich aus dem Mannschaftsfinale, Einzelfinale, Einzelfinale Luftpistole und Einzelfinale Auflage zusammen. Auf dem Weg ins Finale mussten die teilnehmenden Vereine seit April drei anstrengende Vorrunden bestreiten. Im Finale treffen dann die vier Vereine aufeinander, die sich aus den anfänglich 26 angetretenen Vereinen durchsetzen konnten: Eppisburg, Kicklingen, Faimingen und Titelverteidiger Haunsheim.

Im Finalwettkampf, der in sechs Durchgängen geschossen wird und sich über den kompletten Sonntag erstreckt, dürfen für jeden Verein 15 Schützen starten, wobei die jeweils besten acht in die Wertung kommen. Bei den anschließenden Einzelfinals (LG, LP und LG-Auflage) ermitteln dann die besten Punkt- und Blattlschützen aus den drei Vorrunden und dem Mannschaftsfinale den Sieger.

Um die Teilnahme der Vereine beim Gaupokal attraktiver zu gestalten, werden ab heuer unter allen teilnehmenden Vereinen des diesjährigen Gaupokalwettkampfes am Finaltag sechsmal 100 Euro ausgelost. Bei Abwesenheit des Vertreters eines ausgelosten Vereins wird der nächste Verein gezogen. Zuschauer beim Pokalfinale sind willkommen.

